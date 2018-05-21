AKP Listesinde 167 Milletvekili Yeniden Aday

AKP’nin seçim listesinde 167 milletvekili yeniden aday oldu. Yeniden aday olanlar arasında Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Nurettin Canikli, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu’nun olduğu görüldü. Türkiye, 24 Haziran’da birinci turu ve 8 Temmuz’da ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında Başkanlık Sistemi’ne resmen geçiş yapacak. Seçilecek Cumhurbaşkanı ise, Başbakanlık’ın ortadan kalkmış olacağı sistem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 66. Hükümetini oluşturacak ve anayasa uyarınca milletvekili olmayan; ancak vekil seçilme yeterliliğine sahip isimleri bakan olarak görevlendirebilecek. Bu çerçevede, 12. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat son şeklini verdiği aday listesinde, yeni yönetim sistemi nedeniyle milletvekillerinin bakan olamayacağı ve listede bunun gözetildiği iddia edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Başbakan Binali Yıldırım’ın da İzmir birinci bölgede 1. Sırada aday gösterildiği görüldü.

Keza Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ekonomi ya da enerji gibi kilit konuları teslim edeceği isim olduğu kaydedilen damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ı, İstanbul birinci bölgede 1. Sırada aday göstermesi dikkat çekti. Beş bakan aday listesinde yok AKP listesinde, mevcut kabinede yani 65. Hükümet üyesi 27 isimden 5 isim aday gösterilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal listede yer almadı. Listede yer almayan isimlerin bakan olacakları iddiası söz konusu olmakla birlikte Erdoğan’ın seçilmemesi veya siyaseten farklı tercihlerde bulunması durumunda ise, siyaset dışı kalınması veya belediye başkanlığı adaylığı ihtimalleri konuşuluyor. Hükümetten Binali Yıldırım ve Berat Albayrak’ın dahil olduğu 20 isim yerleştirildikleri illerde listede 1. Sırada aday gösterildi. Buna göre; Başbakan yardımcılarından Recep Akdağ yine Erzurum’dan, Bekir Bozdağ yine Yozgat’tan, Fikri Işık yine Kocaeli’nden ve Hakan Çavuşoğlu yine Bursa’dan aday gösterildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yine Antalya’dan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yine Gaziantep’ten, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon yerine İstanbul ikinci bölgeden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Ankara yerine Adana’dan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yine Afyonkarahisar’dan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş memleketi Ordu yerine İstanbul üçüncü bölgeden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yine Kayseri’den, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yine Şanlıurfa’dan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yine Malatya’dan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yine Mersin’den, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yine Sivas’tan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yine Samsun’dan, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan yine Kars’tan aday gösterildi. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul ikinci bölgede 2. Sırada ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’de 2. Sırada aday yapıldı.

127 milletvekili liste dışı AKP’de aday adaylığı için Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, Ekrem Erdem, Mehmet Ali Şahin’in aralarında bulunduğu 23 isim başvuru yapmamıştı. Dolayısıyla AKP’de adaylık talebindeki 294 vekilden 167’si yeniden aday gösterildi. Buna göre; 127 listeye alınmadı. Listeye alınmayan vekiller arasında “Yargıda FETÖ borsası kuruldu” ve bunun Erdoğan’a anlatılmadığı iddiasını gündeme taşıyan Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ismi göze çarptı. Yine basında iddialı çıkışlarıyla tanınan İstanbul Milletvekili Metin Metiner’in de listede olmadığı görüldü. Listede 126 kadın aday gösterildi 27. Dönem TBMM’si için 600 kişilik milletvekili listesinde 474 erkek adaya karşılık 126 kadın aday gösterilirken; yaş ortalaması 44 olarak duyuruldu. Listede 25 yaş altı 57 adaya yer verildiği açıklanırken; en genç aday Kocaeli 11. Sırada 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. Listede, 8 engelli aday olduğu da bildirildi. Ayrıca AKP, listesinde 466 adayın evli dolayısıyla 134 adayın bekar olduğunu da paylaştı.