AKP Özgürlükçü Türkiye’den Uzay Ajansına Kadar Bir Dizi Vaatte Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” başlıklı seçim beyannamesini Ankara’da açıkladı.
360 sayfalık beyannamede AKP’nin yaptıkları ve yapacakları; yeni yönetim modeli, güçlü demokrasi, insan ve toplum, istikrarlı ve güçlü ekonomi, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim, çevre-şehircilik, yerel yönetimler ve dış politika başlıkları altında sıralandı.
Erdoğan, daha özgürlükçü ve daha adaletli bir ülke vaat etti
Son dönemde Avrupa Birliği’ne yönelik sık sık eleştirilerde bulunan Erdoğan, hem AB ile ilişkilerin güçlendirileceğini hem de adaletli bir ülke tesis edileceğini söyledi: “AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Gereken adımları atacağız. Huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü ve adaletli bir ülkenin tesisinde öncülük yapacağız. Sadece kendi insanımız için değil, tüm insanlık için istemeye devam edeceğiz.”
Erdoğan güçlü meclis, tarafsız yargı ve sağlam demokrasiye de vurgu yaptı: “Güçlü meclis, güçlü hükümet ve bağımsız, güçlü Türkiye… Bununla yola devam edeceğiz. İnşallah, bağımsız ve güçlü bir yargıyla da, tarafsız yargıyla da inşallah demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Meclisle cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar Meclis'te çoğunluğu elde etmeyi de önemsiyoruz. Mevcut sistemde Meclis, hükümetin gölgesi altında kalıyordu. Yeni dönemde cumhurbaşkanı, bütçe dışında Meclis'e kanun teklif edemiyor.”
“ABD’yle yaşadığımız sorunları aşmanın yollarını arayacağız”
Cumhurbaşkanı mutedil bir dış politika mesajı da verdi: “Boşuna ‘One Minute’ demedik. ABD ile yaşadığımız sorunları aşmanın yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir seyre oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü savunmayı sürdürecek, Kırım'ın asli halkı olan Tatarlar’ın önceliklerini koruyacağız. Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşabilmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. Filistin halkı, kendi özgür vatanlarına kavuşana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Suriye toprakları, tüm teröristlerden arınana kadar faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.”
Erdoğan: “Türkiye’de dijitalleşme vakti geldi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında dijital dönüşümün önemine de dikkat çekti. Erdoğan, “Bugün dünyada, her alanda baş döndürücü hızda değişim yaşanıyor. Bir yanda teknolojik dönüşümler meydana gelirken bir yanda sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayanlar iyiye giderken, hızı yakalayamayanlar kötüye gidiyor. Biz, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve dijital Türkiye vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizi, kuruluşunun 100'üncü yılına daha güçlü taşımak için vizyonumuzu daha önce ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle iş adamlarımızın, kadınlarımızın söz sahibi olduğu bir ülke haline geleceğiz” dedi.
Beyannameye göre, OHAL huzur tesis edilene dek devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “Ana muhalefetin 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak yaftalaması, OHAL'i diline dolaması demokrasi bakımından utanç vericidir” demesine rağmen Olağanüstü Hal’in devam edeceğini söylemedi. Ancak beyannamede OHAL’in süreceği bilgisi yer aldı:
“Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz.”
“Antarktika’da bilim üssü, Türkiye’de uzay ajansı kuracağız”
Seçim beyannamesinde eğitim ve savunma sanayi de önemli bir yer tutuyor.
“Antarktika'da kuruluş hazırlığını başlattığımız Türk bilim üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata getireceğiz. Gemi filomuzu hızla büyüteceğiz. Uzay Ajansını 2018’de kuracağız. Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçlarını üreteceğiz. Bilgisayar İşlemci Çip Tasarım Merkezi kuracağız.”
Cumhurbaşkanı, İstanbul 3. Havalimanı ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin de en kısa zamanda açılacağını duyurdu.
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