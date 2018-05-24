AKP Özgürlükçü Türkiye’den Uzay Ajansına Kadar Bir Dizi Vaatte Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” başlıklı seçim beyannamesini Ankara’da açıkladı.

360 sayfalık beyannamede AKP’nin yaptıkları ve yapacakları; yeni yönetim modeli, güçlü demokrasi, insan ve toplum, istikrarlı ve güçlü ekonomi, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim, çevre-şehircilik, yerel yönetimler ve dış politika başlıkları altında sıralandı.

Erdoğan, daha özgürlükçü ve daha adaletli bir ülke vaat etti

Son dönemde Avrupa Birliği’ne yönelik sık sık eleştirilerde bulunan Erdoğan, hem AB ile ilişkilerin güçlendirileceğini hem de adaletli bir ülke tesis edileceğini söyledi: “AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Gereken adımları atacağız. Huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü ve adaletli bir ülkenin tesisinde öncülük yapacağız. Sadece kendi insanımız için değil, tüm insanlık için istemeye devam edeceğiz.”