AKP ve MHP'nin seçim ittifakı düzenlemesi ne getiriyor?

Siyasi partilerin genel seçimlerde "ittifak" yapabilmesinin yolunu açan düzenleme TBMM'de sabaha kadar süren mesai sonucu AKP-MHP oylarıyla kabul edildi. Muhalefetin, herşeyin AKP ve MHP arasında yapılacak "ittifak lehine" düzenlendiği itirazları ve sert tartışmalara karşın, teklif hiçbir değişiklik yapılmadan Meclis'ten geçti. Tasarı bundan sonra onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gidecek ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Ana muhalefet partisi CHP ise onaylanmasının ardından teklif ile ilgili olarak sadece ittifak değil, özellikle sandık güvenliği ile ilgili maddeleri nedeniyle tartışma konusu olan hükümlerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracak. Getirilen önemli düzenlemelerden bazıları şöyle: İttifak yapan vekil ve baraj avantajı: Milletvekili genel seçiminde yapılacak ittifakta partilere göre milletvekili dağılımında "D'Hondt sistem" (nisbi temsil) kullanılmaya devam edilecek. İttifak yapacak partilere verilecek oylar, ittifakın toplam oyu olarak sayılacağı için ittifak partileri seçime ayrı ayrı girecekleri zaman çıkaracakları milletvekili sayısına göre daha fazla milletvekiline sahip olacak.

Türkiye'de 1946'dan bugüne seçim sistemleri AKP'nin yaptığı simülasyonlarda, MHP ile yapılacak "cumhur ittifakı"nda, her iki partinin milletvekili sayısının da artacağı hesaplandı. İttifak yapan partiler açısından yüzde 10 barajı sorunu da olmayacak. İttifakta yer alan bir partinin oy oranı yüzde 10'un altında kalsa bile toplam oy oranı yüzde 10'nun üzerindeyse altında kalan parti de barajı geçmiş sayılacak. İttifak yapana seçenek çok: Siyasi partiler, kendi aday listesi ve amblemiyle ittifak yapabileceği gibi kendi amblemlerinde ortak aday listesiyle ya da bir parti diğer bir partinin listesinde seçime girebilecek. Bu kapsamda AKP, MHP'nin istediği gibi "Cumhur İttifakı" adı altında iki partinin isminin yer alacağı modelle seçime gidebileceği gibi, AKP, ittifaktan yana olduğunu belirten Büyük Birlik Partili adayları, kendi listesinden milletvekili adayı gösterebilecek. AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu 'Cumhur İttifakı' kanun teklifi nedir? AKP yönetimi, ittifak yapacak partilerin oy pusulasında yan yana olmalarının seçmende kafa karışıklığı yaratacağı ve geçersiz oyların artacağı endişesi yaşıyordu. Yasa ile bu kaygı da ittifaka verilen her oyun "geçerli sayılması" ile aşıldı.

Oy pusulasında, her iki partiye ayrı ayrı verilen oylar da ittifak partilerinin bulunduğu sütunların tam ortasına mühür vurulması halindeki oylar da geçerli sayılacak. Milletvekili dağılımında ise bu oylar, partilerin aldıkları oy oranına göre aralarında bölünecek. İttifak yapacak partilerle ilgili sayı sınırlaması olmayacak. Sadece aday ismi: Milletvekili genel seçiminde siyasi partilerin isimleri oy pusulasında yer alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece cumhurbaşkanı adayının ismi yer alacak. Seçilme yaşı 18: Yerel seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar başta olmak üzere tüm oy pusulaları tek bir zarfa konularak oy kullanılacak. Anayasa değişikliği doğrultusunda, seçme yaşında olduğu gibi seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Mühürsüz oylar geçerli: 16 Nisan referandumu sonrasında kamuoyunda çokça tartışılan ve muhalefetin karşı çıktığı "mühürsüz" oy pusulası kullanımı da yasallaştı. Buna göre üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak.

Oy pusulalarının sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca yanlışlıkla mühürlenmemiş pusulalar geçerli sayılacak. YSK'nın son 'mühürsüz pusula' kararının öncekilerden farkı ne?

'Mühürsüz oy' tartışmalarının hukuki boyutu ne? Muhalefetin en önemli itiraz nedenlerinden birini de bu madde oluşturuyor. CHP'nin AYM'ye yapacağı iptal başvurusunun ana dayanaklarından birisi de bu düzenleme olacak. Sandık güvenliğine yeni düzen: Kolluk güçlerinin sandıkların kurulduğu alanların kapısına kadar girmesinin önü açılıyor. Mevcut yasada, "sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 15 metre yarı-çaplı" alan sandık çevresi; "sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 100 metre yarı çaplı alan" da sandık alanı olarak tanımlanıyor. Yine mevcut düzenlemeye göre, sandık alanında sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden (sandık kurulu başkanı ya da bir üyenin çağırması durumunda) başka kimse giremezken; görevli kolluk güçleri dışında özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kimselerin de sandık alanına girmesi yasaklanıyor.