AKP'den 'Bahçeli'nin seçim çağrısı' yorumu: Ok yaydan çıktı, erken seçim olacak

Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada da "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek konuyu değerlendirecekler. Bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar yapılacak. 13:30'u beklemenizi tavsiye ederim" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise TBMM grup toplantısının başlamasını beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Bahçeli'nin erken seçim çağrısını herkesle aynı anda duyduğunu söyledi. Bekir Bozdağ, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı grup konuşmasında, Kasım 2019 seçimlerini vurgulamaya devam etti.

Bahçeli'nin açıklamaları TBMM'de kulisleri hareketlendirdi, Meclis'in her köşesinde erken seçimle ilgili farklı tarih tahminleri konuşuluyor.

Türkiye'nin genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım 2019'u beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim çağrısını BBC Türkçe'ye değerlendiren bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili, BBC Türkçe'ye, 'artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 'beklenmedik bir adım' olarak görülüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan yetkilinin ifadesine göre ise Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim açıklaması partide "Ok yaydan çıktı" şeklinde değerlendirildi ve erken seçim için olası tarihler tartışılmaya başlandı.

Haziran veya Eylül

AKP'nin erken seçim tarihi alternatifleri arasında, okulların tatil takvimi göz önünde bulundurularak Haziran ortası ve Eylül ortası yer alıyor.

2018 Haziran ortası ihtimalinin ağırlık kazanabilmesi için, Bahçeli ve Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmede seçim tarihine ilişkin nihai bir sonuca varması gerekiyor zira erken seçim tarihinin en az iki ay önce karara bağlanması gerekiyor.

AKP çevreleri 'siyasi anlayışlarında istişare olduğunu' belirtseler de, ortak bir mutabakata varılmadan yapıldığını söyledikleri bu açıklamanın, ittifakta bir çatlağa yol açmayacağını savunuyor ve erken seçim tarihi konusunda bir uzlaşıya varılacağını söylüyor.

Bahçeli'nin yeni kurulan İYİ Parti'yi seçimde hazırlıksız yakalamak için böyle bir hamlede bulunduğunu yorumları, AKP içinde de karşılık bulmuş görünüyor.