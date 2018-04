AKP'den 'Bahçeli'nin seçim çağrısı' yorumu: Ok yaydan çıktı, erken seçim olacak

Bahçeli'nin açıklamaları TBMM'de kulisleri hareketlendirdi, Meclis'in her köşesinde erken seçimle ilgili farklı tarih tahminleri konuşuluyor.

Türkiye'nin genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım 2019'u beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim çağrısını BBC Türkçe'ye değerlendiren bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili, BBC Türkçe'ye, 'artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak' dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan yetkilinin ifadesine göre ise Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim açıklaması partide "Ok yaydan çıktı" şeklinde değerlendirildi ve erken seçim için olası tarihler tartışılmaya başlandı.

BBC Türkçe'ye konuşan AKP yetkilisi, "MHP'nin erken seçim talebi, kendi tabanından İYİ Parti'ye kayan seçmeni hazırlıksız yakalayabilir" diyor.

Yetkili, erken seçimin parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını olumsuz etkileyecek bir gelişme olarak görülmediğini belirtiyor ve her koşulda Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini savunuyor:

"AKP 16 yıllık siyasi iktidarında seçimlerin her zaman vaktinde olması gerektiği ilkesini benimsemiştir. Ancak gelinen noktadan ittifak içerisinde olduğumuz MHP'nin bu talebi, yarın iki liderin arasında yapılacak konuşmada değerlendirilecektir."

"Bu toplantıdan çıkacak her sonuca hazırız. AKP teşkilatları sadece seçim zamanlarında değil, her zaman dinamik olarak çalışan bir teşkilattır. Dolayısıyla olası bir seçime de her zaman hazırız."