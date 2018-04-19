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AKP'den 'Bahçeli'nin seçim çağrısı' yorumu: Ok yaydan çıktı, erken seçim olacak

19.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir yetkili, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının hesapta olmadığını ve bu çıkışın 'beklenmedik' olduğunu söylüyor. BBC Türkçe'ye konuşan yetkili, Bahçeli'nin çıkışı sonrası erken seçim tartışmaları için 'Artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak' yorumunda bulundu.

AKP'den 'Bahçeli'nin seçim çağrısı' yorumu: Ok yaydan çıktı, erken seçim olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 'beklenmedik bir adım' olarak görülüyor.

Türkiye'nin genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım 2019'u beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim çağrısını BBC Türkçe'ye değerlendiren bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili, BBC Türkçe'ye, 'artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak' dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları TBMM'de kulisleri hareketlendirdi, Meclis'in her köşesinde erken seçimle ilgili farklı tarih tahminleri konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı grup konuşmasında, Kasım 2019 seçimlerini vurgulamaya devam etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise TBMM grup toplantısının başlamasını beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Bahçeli'nin erken seçim çağrısını herkesle aynı anda duyduğunu söyledi. Bekir Bozdağ, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.

Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada da "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek konuyu değerlendirecekler. Bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar yapılacak. 13:30'u beklemenizi tavsiye ederim" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan yetkilinin ifadesine göre ise Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim açıklaması partide "Ok yaydan çıktı" şeklinde değerlendirildi ve erken seçim için olası tarihler tartışılmaya başlandı.

Haziran veya Eylül

AKP'nin erken seçim tarihi alternatifleri arasında, okulların tatil takvimi göz önünde bulundurularak Haziran ortası ve Eylül ortası yer alıyor.

2018 Haziran ortası ihtimalinin ağırlık kazanabilmesi için, Bahçeli ve Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmede seçim tarihine ilişkin nihai bir sonuca varması gerekiyor zira erken seçim tarihinin en az iki ay önce karara bağlanması gerekiyor.

AKP çevreleri 'siyasi anlayışlarında istişare olduğunu' belirtseler de, ortak bir mutabakata varılmadan yapıldığını söyledikleri bu açıklamanın, ittifakta bir çatlağa yol açmayacağını savunuyor ve erken seçim tarihi konusunda bir uzlaşıya varılacağını söylüyor.

Bahçeli'nin yeni kurulan İYİ Parti'yi seçimde hazırlıksız yakalamak için böyle bir hamlede bulunduğunu yorumları, AKP içinde de karşılık bulmuş görünüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan AKP yetkilisi, "MHP'nin erken seçim talebi, kendi tabanından İYİ Parti'ye kayan seçmeni hazırlıksız yakalayabilir" diyor.

Yetkili, erken seçimin parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını olumsuz etkileyecek bir gelişme olarak görülmediğini belirtiyor ve her koşulda Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini savunuyor:

"AKP 16 yıllık siyasi iktidarında seçimlerin her zaman vaktinde olması gerektiği ilkesini benimsemiştir. Ancak gelinen noktadan ittifak içerisinde olduğumuz MHP'nin bu talebi, yarın iki liderin arasında yapılacak konuşmada değerlendirilecektir."

"Bu toplantıdan çıkacak her sonuca hazırız. AKP teşkilatları sadece seçim zamanlarında değil, her zaman dinamik olarak çalışan bir teşkilattır. Dolayısıyla olası bir seçime de her zaman hazırız."

AKP'den 'Bahçeli'nin seçim çağrısı' yorumu: Ok yaydan çıktı, erken seçim olacak

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