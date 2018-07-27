AKP’den Şık’a Tazminat Davası Yargıtay’dan Berberoğlu Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi de HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık’a 100 bin liralık tazminat davası açtı. Cumhuriyet gazetesinin davaya ilişkin haberini twitter hesabından paylaşan Ahmet Şık, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasından bir cümleyi hatırlatarak tepkisini dile getirdi: “Sahip oldukları güç ve iktidarı sonsuza kadar ellerinde tutabilecekleri yanılgısıyla; yasaları silah, yargıyı da tetikçi haline getirme çabasına girişmiş ne ilk iktidarsınız, ne de son olacaksınız.” Kamuoyunda “OHAL sonrası terörle mücadele yasası” olarak bilinen yasanın TBMM’de görüşülmesi sırasında genel kurula hitap eden HDP’li milletvekili Şık’ın konuşması sırasında AKP’li bazı milletvekilleri kürsüye yürüdü. Şık, AKP’yi “ahlaksızlık ve yüzsüzlükle” itham etti AKP’li milletvekillerinin sözlü sataşmasının ardından TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Şık’ın mikrofonunu kesti. Genel kurala hitabında “Türkiye artık sadece kağıt üstünde bir Cumhuriyet. Yani, yurttaşı güdülmesi, yeri geldiğinde dövülmesi icap eden bir sürü gibi gören, hukukun rafa kaldırıldığı sözde bir Cumhuriyet” diyen Ahmet Şık’ın kürsüdeki son sözleri, “İktidarınızın Türkiye’sinin yeni hukuku, hak kavramının yerini tamamen alaşağı ederek, devlete sahip olduğu orantısız yetkilerinin yanında bir de aşkın haklar manzumesi veriyor. İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızın, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz” oldu.

Şık’a iki birleşimden çıkarılma ile bir aylık ödenekle yolluğunun 2/3’ünü kesme cezası verildi. HDP İstanbul milletvekili ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi avukatları Burhanettin Sevencan ve Muammer Cemaloğlu ise bugün (27 Temmuz) Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtıkları davanın dilekçesinde HDP milletvekilinin hem galiz hakarette bulunduğunu hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini iddia ettiler. AKP’li avukatlar: “Şık’ın çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmeli” Şikayet dilekçesinde “Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetine ve AK Parti milletvekillerine yönelik bu hakaret, tehdit ve küfürleri hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırıdır” ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Şık'ın "akla, mantığa, vicdana aykırı iddialarının kabul edilebilir olmadığı", "bu iddialarla açık ve galiz hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç isnadında bulunduğu" belirtilerek “Şık’ın bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği” iddia edildi.

CHP’li Aygün: “AKP, tazminat davalarını baskı aracı olarak kullanıyor” Kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na tazminat ödeyen CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, iktidar partisinin bunun bir baskı aracı olarak kullandığını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Aygün, “Adalet ve Kalkınma Partisi, bu tazminat davalarını son yıllarda büyük bir baskı aracı olarak kullanıyor. Ne de olsa kendi atadığı yargıçlar iş başında. Onlar da iktidar yetkililerinin bir dediğini iki etmiyor. Bu nedenle de mahkemeler hem bu davaları hızla kabul ediyor hem de bu tazminat davaları büyük ölçüde muhalefet parti milletvekilleri aleyhinde sonuçlanıyor” dedi. Aygün: “Tutuklama, iktidar için her zaman kullanışlı bir enstrüman” TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’un 2 Mayıs 2016’da “tekrar seçilen milletvekili dokunulmazlık kazanır” şeklindeki sözlerine rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye talebini reddettiğini hatırlatan Aygün, yeni milletvekili tutuklamaların kendisi için şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Aynı zamanda avukat olan CHP eski Tunceli milletvekili, “Tek adam düzenin sopası maalesef yargı. Ve maalesef tutuklama bu iktidar için her zaman kullanışlı bir enstrüman. Mustafa Şentop’un aykırı görüşü ortada olmasına rağmen Enis Berberoğlu serbest bırakılmadı. Önce psikolojik ortamı hazırlıyorlar sonra ses çıkaran herkesi içeri atıyorlar. Osman Kavala hala içeride. Daha yeni tahliye olan Ahmet Şık da en büyük hedeflerinden biri” dedi. Hüseyin Aygün’ün dikkat çektiği Yargıtay’ın Enis Berberoğlu kararı, bir önceki dönemde dokunulmazlıkları kaldırılan ve halen TBMM’de olan milletvekilleri için de “Demokles’in kılıcı” olarak nitelendiriliyor. HDP’li Beştaş: “Yargıtay 16. Dairesi’nin verdiği Berberoğlu kararı bozulacaktır çünkü Anayasa’ya aykırı” Geçen dönem Mersin’den milletvekili seçilmiş olan HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş da bu milletvekillerinden biri. Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı Beştaş, Yargıtay Genel Kurulu’nun Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Berberoğlu hakkında vermiş olduğu kararı bozacağı kanısında.