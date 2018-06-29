AKP'li Elitaş'tan 'OHAL uzatılmayacak' mesajı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, iki yıldır yürürlükte olan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının uzatılmayacağını söyledi. Ankara'da gazetecilere konuşan Elitaş, soru üzerine hükümetten talep gelmediği sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 20 Temmuz'da süresi dolacak olan OHAL'i kendiliğinden uzatma yetkisi olmadığını hatırlattı.

İradenin tamamen hükümette olduğunu belirten Elitaş, "Hükümet eğer 18 Temmuz'dan önce böyle bir istemde bulunursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür değerlendirir, son karar Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ama gözüken o ki Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili bir iradesinin olmadığıyla ilgili. Olağanüstü hal uzatma kararı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeyecek" dedi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL şimdiye kadar yedi kez uzatılmıştı.

MHP'nin ikna edildiği öne sürüldü

AKP'nin müttefiki MHP ise OHAL'in devamından yana olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Gülen tehdidinin ve Kandil'e yönelik operasyonun sürdüğünü belirterek, bu nedenle OHAL uygulamasına devam edilmesi gerektiğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce OHAL'in sürmesi gerektiğini savunmuştu.