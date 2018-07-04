AKPM Türkiye Raportörü: Türkiye diktatörlük değil

24 Haziran seçimlerini yerinde gözlemleyen uluslararası resmi heyet üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörü Estonyalı sosyal demokrat parlamenter Marianne Mikko, DW Türkçe’ye konuştu. Mikko, seçim günü en çok seçim bürolarındaki polis varlığını çarpıcı bulduğunu söyledi. Seçime katılımın yüksek olmasını demokrasi açısından olumlu değerlendiren Mikko, Türkiye’nin Rusya ve Azerbaycan rejimlerinden farklı olduğunu dile getirdi. Yeni yönetimin öncelikli olarak OHAL’i kaldırmasını ve siyasi tutukluları serbest bırakmasını beklediklerini belirtti. AKPM Nisan 2017’de kabul ettiği bir kararla demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremez hale geldiği gerekçesiyle Türkiye’yi denetim mekanizmasına dahil etmişti. Bu denetim mekanizmasından çıkmayan bir ülke “liberal ve işleyen bir demokrasi” olarak kabul görmüyor. AKPM'nin bu kararı AB için de referans belge olma özelliğine sahip. DW Türkçe: Türkiye’deki seçimleri AGİT ve AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi) heyetleriyle beraber yerinde gözlemlediniz. İlk izlenimleriniz?

Marianne Mikko: Seçim gözlem misyonumuz güzel geçti. AKPM olarak değişik siyasi gruplardan 35 parlamenterle yerinde gözlemledik. Türk hükümeti ve görüştüğümüz tüm Türklerle uyum içinde çalıştık. Bizlere çok yardımcı oldular. Ben şahsen Diyarbakır’daydım. Benim için önemli bir deneyim oldu. Seçim günü nasıl geçti? Mikko: Seçim bürolarında aşırı sayıda polis vardı. Bu eşine ender rastlanır bir durum. Seçim günü polis kuvvetleri ile demokrasinin görsel açıdan bu kadar iç içe yer almasının, dış dünya ve aynı zamanda da Türk toplumu için iyi bir işaret olmadığı düşüncesindeyim. Özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu kadar fazla polis olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Seçimler OHAL uygulaması altında gerçekleşti. Öte yandan seçimlerin yaklaşık bir buçuk yıl önceye alınması konusu var. Biz AKPM Denetim Komisyonu olarak Başkan Erdoğan erken seçim düzenleneceğini açıkladığında seçim kampanyası süresinin yeterli olmayacağını belirtip, seçimlerin ileri bir tarihe alınması çağrısında bulunmuştuk. Buna rağmen seçimler yapıldı.