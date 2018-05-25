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AKP'nin adayı Alboğa DİTİB'ten ayrıldı

25.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olan DİTİB'in eski Genel Sekreteri Bekir Alboğa, siyasi çalışmaları nedeniyle DİTİB'ten ayrıldı.

AKP'nin adayı Alboğa DİTİB'ten ayrıldı

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) görev yapan Bekir Alboğa, siyasi çalışmalarını sürdürebilmek için birlikten ayrıldı.

Birliğin eski Genel Sekreteri Bekir Alboğa'ya ilişkin olarak DİTİB açıklama yaptı. DİTİB'in Köln'deki merkezinden Cuma günü yapılan açıklamada, Alboğa'nın siyasi faaliyetleri ve DİTİB'te üstlendiği görevleri aynı anda yerine getiremeyeceği gerekçe gösterilerek DİTİB'teki görevine karşılıklı anlaşma sonrası son verildiği belirtildi.

DİTİB, Alboğa'ya birlik çatısı altındaki çalışmaları için teşekkür ederken siyasi hayatında başarılar diledi.

Bekir Alboğa 24 Haziran seçimlerinde AKP'den Konya milletvekili adayı olduğunu açıklamıştı. Adaylığını açıkladığı Mayıs ayında Kölner Stadt Anzeiger gazetesine konuşan Alboğa, "siyasi çalışmalarını zaman ayırabilmek için DİTİB'teki görevinden ayrılmayı arzu ettiğini” ifade etmişti.

Almanya'da faaliyet gösteren DİTİB 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk hükümeti ile ilişkileri nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. DİTİB'te çalışan bazı imamların Gülen yapılanmasına bağlı kişilerle ilgili Türk hükümetine bilgi vererek casusluk yaptığı iddia edilmişti. İddialar Almanya'da yoğun tartışmalara yol açmıştı.

epd/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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