AKP’nin kongreyi öne çekmesi erken seçim anlamına geliyor mu?

Akşener'e göre erken seçim, darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz'da olabilir. Ancak Erdoğan, gerek konuşmalarında, gerekse partisinin basına kapalı toplantılarında seçimlerin "zamanında" yapılacağını her fırsatta dile getiriyor.

Erken seçim senaryoları daha çok muhalefet tarafından seslendiriliyor.

Ancak Mayıs ayının ortasında başlayan Ramazan ayında kongre yapmanın güçlüğü dikkate alınarak, kongre takviminin Ramazan Bayramı sonrasına denk gelen Haziran sonunda yapılması kararlaştırıldı.

Genel seçimlere 2 yıla yakın süre varken, "ittifak" düzenlemesinin hızla Meclis'ten geçirilmesi de olası bir "erken seçime hazırlık" olarak yorumlanıyor.

Erken seçim olasılığını savunanların en önemli gerekçelerinden birini de, siyasi partilerin genel seçimlerde "ittifak" yapmalarının yolunu açan seçim yasası değişikliğinin hızla parlamentodan geçirilmesi oluşturuyor.

Muhalefet sözcüleri, Erdoğan'ın "50+1'i" gördüğü anda, 15 Temmuz ya da en geç sonbaharda cumhurbaşkanlığı seçimine dönük "düğmeye basacağını" düşünüyor.

Kılıçdaroğlu, AKP-MHP-BBP'den oluşan "cumhur ittifakı" bloğunun, kendi yaptırdıkları anketlerde bile yüzde 50'yi bulamadığını savunurken, Afrin operasyonunun etkisinin de oylara yansımasının "minimum" düzeyde olduğunu ifade ediyor.

Örneğin HDP Milletvekili Mithat Sancar, AKP ve MHP'nin şimdiden "cumhur ittifakı"nı ilan etmesini, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin erkene alınacağının açık işareti olarak değerlendiriyor.

Sancar'a göre, seçimlerin 2019'a sarkması "ittifakı yıpratabilir."

Ancak, sadece ittifak değil, başta cumhurbaşkanlığı seçim mevzuatı olmak üzere devlet sisteminin sil baştan düzenlenmesini içeren Anayasa uyum paketi üzerinde çalışan AKP'nin, erken seçime gitmek için bu düzenlemeleri Meclis'ten geçirmesi gerekiyor.

Metropoller kaygısı

Normal seçim takvimine göre Mart 2019'da yerel, yani belediye başkanlığı seçimleri yapılacak. Ancak yerel seçimler AKP'nin "yumuşak karnını" oluşturuyor.

Genel olarak her zaman yerel seçimlerdeki oyu milletvekili seçimlerinden düşük olan AKP'nin kaygılarını, 16 Nisan referandumunda, belediye başkanlığını elinde bulundurduğu İstanbul ve Ankara gibi metropollerden, başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliğine "hayır" çıkması artırıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" diyerek, bu iki kentin belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu partili belediye başkanlarına yönelik operasyonun altında da referandumdan çıkan olumsuz sonuçların etkili olduğu biliniyor.