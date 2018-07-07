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AKP'nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım

07.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde milletvekilleri için düzenlenen yemin töreni sürerken Meclis Başkanlığı için AKP'nin adayı son başbakan Binali Yıldırım oldu.

AKP'nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım

Türkiye'de 24 Haziran seçimlerini takiben bugün ilk kez toplanan yeni mecliste 600 milletvekili için düzenlenen yemin töreni devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) TBMM Başkanlığı için partinin eski genel başkanı ve son başbakan Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre AKP'nin yeni Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

Adaylığıyla ilgili bir açıklama yapan Yıldırım, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.

TBMM Başkanlığı için bugün başlayan adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edecek. Başkanlık seçimi ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Başkanlık seçiminde birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte ikisi, yani 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. Herhangi bir adayın ilk iki turda seçilememesi durumda ise üçüncü turda salt çoğunluk, yani 301 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) herhangi bir aday çıkarmayacağını ve AKP'nin adayını destekleyeceğini belirtmesi nedeniyle Yıldırım'ın en geç üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TBMM'de yeni aritmetik

Yeni dönemde sandalye sayısı 550'den 600'e çıkarılan TBMM'de kesin seçim sonuçlarına göre AKP'nin 295, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 146, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin ise 43 milletvekili bulunuyor.

Ancak Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, meclisteki yemin töreni öncesi AKP'den istifa ederek TBMM'de BBP'nin tek milletvekili oldu. Ayrıca Millet İttifakı kapsamında CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam da istifa ederek Saadet Partisi'ne (SP) geçti. Millet İttifakı listelerinden aday gösterilen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İYİ Parti milletvekili olarak yemin etti.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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