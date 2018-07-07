AKP'nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım

Türkiye'de 24 Haziran seçimlerini takiben bugün ilk kez toplanan yeni mecliste 600 milletvekili için düzenlenen yemin töreni devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) TBMM Başkanlığı için partinin eski genel başkanı ve son başbakan Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre AKP'nin yeni Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

Adaylığıyla ilgili bir açıklama yapan Yıldırım, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.

TBMM Başkanlığı için bugün başlayan adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edecek. Başkanlık seçimi ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Başkanlık seçiminde birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte ikisi, yani 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. Herhangi bir adayın ilk iki turda seçilememesi durumda ise üçüncü turda salt çoğunluk, yani 301 milletvekilinin onayı gerekiyor.