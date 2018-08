AKP'nin Meclis'te reddettiği araştırma önergeleri

Önergede imzası bulunan dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan Paradise Belgeleri'nde Başbakanımızın çocuklarının ismi geçiyor. Bu kimseyi rahatsız etmiyor mu?" demişti.

Dönemin AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı ise kararı şu sözlerle savunmuştu:

"Türkiye'de de şirketleri var ve bunlara ilişkin vergilerini ödüyorlar. Dışarıdaki şirketler yine küresel ölçekte gemicilikle alakalı olan şirketler. Sadece onlara da has değil. Bütün bahsedilen yerler birçok ülkede gemicilik işiyle uğraşan insanların kullandığı yerler. Bu tür yerler üzerinden gidiyor. Bu, sadece Türkiye'ye has değil, Türkiye'deki insanlara has değil, Başbakanın çocuklarına has değil. O yüzden, ne olup bittiğini gerçek bağlamına, gerçek ölçeklerine, bu işlerin, gemiciliğin nasıl yürüdüğüne, onun ne gerektirdiğine bağlı olarak okuyup değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum."

HDP'nin konuyla ilgili verdiği önerge de yine Meclis'te reddedildi.

'**Man Adası**' belgeleri - Kasım 2017

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para transferlerine ilişkin açıkladığı belgelerle ilgili Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.