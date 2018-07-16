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AKP’nin OHAL Sonrası İçin Hazırladığı Düzenleme Neler İçeriyor?

16.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, 28 maddeden oluşuyor. Terörle etkin mücadele için hazırlanan teklif, özellikle valilere yeni yetkiler getiriyor

AKP’nin OHAL Sonrası İçin Hazırladığı Düzenleme Neler İçeriyor?

18 Temmuz’da süresi sona erecek olan Olağanüstü Hal’i uzatmama kararı alan Adalet ve Kalkınma Partisi, OHAL sonrası yürürlüğe sokmayı planladığı yeni düzenlemeye için kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

AKP Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve Özlem Zengin imzalarıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, 28 maddeden oluşuyor.

Terörle etkin mücadele için hazırlanan teklif, özellikle valilere yeni yetkiler getiriyor.

Teklifin yasalaşması halinde valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırma yetkisine sahip olacak.

Sulh ceza hakiminin kararı olmadan arama yapmak mümkün oluyor

Teklifte yer alan bir başka düzenleme daha önce yalnızca hakimlerin verebildiği “önleme araması”, “askeri mahallerde arama”, “er ve erbaş üst ve eşya arama” kararlarında da esneklik getiriyor

Teklif uyarınca, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek.

Gözaltı süresi 12 güne çıkartılabilecek

OHAL’in ilan edilmesinin ardından önce 30 güne çıkan sonra terör dışı durumlarda 7 güne indirilen gözaltı süresinde değişlik yapılıyor. Buna göre, gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemeyecek.

Gözaltı süresi, delillerin toplanmasındaki güçlük ya da dosyanın kapsamlı olması nedeniyle en fazla iki defa uzatılabilecek. Bu da aslında gözaltı süresinin 12 güne çıkartılabileceği anlamına geliyor.

İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’na personelini kamu görevinden çıkarma yetkisi geliyor

Subay, assubay, uzman er ve erbaş ile Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı personel, Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile kamu görevinden çıkarılabilecek.

İçişleri Bakanı ise Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelini kamu görevinden çıkarma hakkına sahip olacak.

Toplantı ve yürüyüş izinleri de yeniden düzenleniyor

Açık ve kapalı mekanlarda yapılan toplantılar ile yürüyüşlerin saatleri de yeniden düzenleniyor.

Yasa teklifi; açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşlerin gece vaktinin başlamasıyla dağılmasını, kapalı yerlerdeki toplantıların ise saat 24.00'e kadar devam etmesini öngörüyor.

Ancak söz konusu mahalin en büyük mülki amiri açık yerlerdeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerin kamu düzeni ve asayişin bozulmasına neden olmayacağı kanaatine varırsa bu eylemler gece 24.00'e kadar devam edebilecek.

Teklif, OHAL İnceleme Komisyonu KHK’sın da değişiklik içeriyor.

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilirken teklifin yasalaşması halinde başvurunun kabulü kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek. Teklifte, “ Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro ve pozisyonuna atanması esastır” deniliyor.

Kanun teklifi uyarınca, MİT'in tarafı olduğu hukuk uyuşmazlıklarında, dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

Ayrıca MİT, Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına çıkarılıyor.

Bülent Turan: “Maddelerin hepsi insan haklarını daraltmıyor, genişleten imkanlar da var”

Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bugün gazetelere yaptığı açıklamada hazırladıkları teklifi TBMM’ye sunmadan HDP dışında Meclis’te grubu bulunan partilere verdiklerini açıkladı.

Turan, “Daha Meclise vermeden bu konudaki iyi niyetimizi, uzlaşı talebimizi açıklamış olduk. Meclis eğer komisyon çalışmalarına kısa süre içinde başlayabilirse, ihtimal bu hafta, komisyon çalışmaları bitmezse önümüzdeki hafta Genel Kurul aşamasını bitirme talebimiz ve kararlılığımız var. 28 maddenin hepsinin insan haklarını daraltan değil, bazılarını genişleten imkanların olduğunu belirtmek isterim. MİT Kanunu'nda istisna getirerek, arabuluculuk istinası getiren hususlar var” dedi.

“Asla olağanüstü hal taliplisi değildik”

Turan, AKP’nin OHAL’i zorunluluktan getirdiğini de ifade etti: “18 Temmuz itibariyle Olağanüstü Hal nihayete eriyor. Bir daha bu millete böyle kötü günler göstermesin, Olağanüstü Hal gibi anayasal sisteme mecbur kalmayalım diye düşünüyoruz. Asla Olağanüstü Hal taleplisi değildik. Malum, karşılaştığımız malum zorluklarla beraber anayasal sistem olan, Anayasamızda öngörülen OHAL sürecini başlattık ve Olağanüstü Hal'in özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize verdiği imkanlar doğrultusunda FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle çok muazzam bir kavga, onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi.”

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