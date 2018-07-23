Akşener: Aday olmayacağım

Akşener, kendisinin aday olmayacağını duyurdu.İyi Parti Genel Başkanı ve kurucu lideri Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, partisinin kendisine tanıdığı yetki kapsamında seçimli kurultay kararı aldığını duyurdu. Ancak Akşener, kurultayda genel başkanlığa adaylığını koymayacağını duyurdu.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultaya gitme kararında, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden alınan sonucun etkili olduğu tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar'da yapılan İYİ Parti 1. Çalıştayı'nda parti içinden yöneltilen eleştirilerin Akşener'in kurultay ve istifa kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan parti içinden Akşener'e destek sürüyor. Akşener'e yakın isimler ise görüşlerini Twitter hesapları üzerinden paylaşarak, başka aday düşünmediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Akşener'in demokrasi konusunda diğer partilere örnek olması gerektiğini yazdı.

İYİ Parti'nin diğer genel başkan yardımcısı İsmail Koncuk da yola Akşener ile devam edecekleri mesajı verdi: