Akşener başkanlık için kurultaya işaret etti

24 Haziran seçimlerinden sonra parti içi tartışmaların bir türlü durmadığı İYİ Parti'nin yoluna Meral Akşener'in genel başkanlığında devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlikte gözler olağanüstü kurultaya çevrildi. Partiyi olağanüstü kurultaya götüren ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı.

İYİ Parti'ye gelişinde Türk ve İYİ Parti bayraklarıyla, "Türkiye'nin gururusun", "Yüzünü bize dön" sloganlarıyla karşılanan Akşener, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultaya gidileceğini ve kurultay sonrasında da İYİ Parti'nin yerel seçimlerden güçlü bir sonuç almaya odaklanacağını açıkladı. Kurultayda genel başkanlık için aday olup olmayacağı yönünde konuşmayan Akşener, İYİ Parti'de demokratik süreçlerin işlediğini belirtip, olağanüstü kurultayda delegelerin sözünün geçerli olacağını dile getirdi.

İYİ Parti'nin bir yıl önce kurulduğunu daha 6 aylıkken seçimlere girdiğini ve 5 milyon oy aldığını hatırlatan Akşener, partinin başarısının çok yönlü bakış açısıyla değerlendirilmesini istedi. Akşener, "Benim hedefim, cumhurbaşkanı adayı olarak ikinci tura kalmaktı. Partimiz için de TBMM'de daha büyük bir temsil oranı hedeflemiştik. Bu yüzden kendi adıma hayal kırıklığı yaşadığımı söyledim ve yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu üzerime aldım" dedi. Akşener, İYİ Parti'nin örgütlenmesinin sistemin hakim partilerince engellendiğini, partinin seçimlere girmemesi için büyük çaba sarfedildiğini, İYİ Parti üzerinde bir "korku duvarı" örülmeye çalışıldığını da öne sürdü. "Burdan bakarsanız da partimiz okullarda okutulacak derecede bir başarı elde etmiştir" diyen Akşener'in "Türkiye'de demokrasi rafa kalktı ama İYİ Parti'de demokrasi işleyecek. 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay olacak ve delegeler ne derse o olacak" açıklaması dikkat çekti. Akşener, İYİ Parti'nin kurultayını tamamladıktan sonra da yerel seçimlerden güçlü bir sonuç almaya dönük çalışmalara odaklanacağını söyledi. Akşener'in bu sözleri "Kurultayda genel başkanlığa aday olacak. Delegeler onu aday gösterecek" şeklinde yorumlandı.