Akşener Bırakıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşaner olağanüstü parti kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

MHP’den ayrılan Akşener geçen yıl İYİ Parti’yi kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanlığı seçiminin güçlü ismi olarak görülen Akşener, yüzde 7.29 oy almıştı.

İYİ Parti de yüzde 9.96 oy kazanmıştı.

Seçim sonuçlarını iki gün boyunca parti yetkilileriyle değerlendiren Akşener, olağanüstü kongre çağrısı yaptı ve başkanlığa da aday olmayacağını açıkladı.

Akşener, açıklamasında aday olacaklara başarılar da diledi.

Karar, İYİ Parti’nin seçimlerde aldığı oy oranının ardından gelen eleştirilerin üzerine geldi.

Cumartesi günü MHP, İYİ Parti’den ayrılmak isteyenlerle görüşmelere açık olduğunu belirtmişti.

MHP, seçimlerde beklentilerin üzerinde yüzde 11 oy kazanmıştı.

