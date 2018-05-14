HABER

Akşener cumhurbaşkanlığı hedeflerini anlattı

14.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı kampanyasını Ankara’da başlattı.

Akşener cumhurbaşkanlığı hedeflerini anlattı

Akşener, cumhurbaşkanı olunca neler yapacağını anlattı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yüzünü Güneşe Dön Türkiye” adı verilen cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Ankara’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen bir toplantıda başlattı. Akşener kürsüye çıkmadan önce internet üzerinden Hatay, Hakkari, Muğla, Sinop ve Edirne’deki vatandaşlarla bağlantı kuran İYİ Parti yönetimi, Akşener’in hayat hikayesini de sinevizyon gösterisiyle paylaştı. Daha sonra kürsüye çıkan Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak vaatlerini anlattı.

“İktidarı eleştirmek için konuşmayacağız. Bir parti 16 yıllık iktidarın ardından özgürlük adı altında manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa kendi tükenmişliğini itiraf ediyordur” diyen Akşener, cumhurbaşkanı olduğunda ilk olarak Türkiye’deki yapay kamplaşmaya son vereceğini ve devleti güçlendirecek adımlar atacağını dile getirdi.

Kuleli'yi yeniden açma sözü

“Milletimizin yüzde 82’si geçmişe özlem duyuyor. Yoksulluk iktidarı sürdürme aracı olamaz. Bizim ilk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır” diyen Akşener, devleti hantal yapıdan kurtarma ve vatandaşa eşit hizmet sözü verdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nı (YÖK) kaldırma hedefi, HDP gibi Akşener’in de seçim vaatleri arasında yer aldı.

Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ni yeniden açma sözü verdiğinde de salondan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları yükseldi. İYİ Parti lideri köprüler ve yollar yapacaklarını ancak buralardan geçişlerin ücretsiz olacağını söyledi. Akşener, devasa hastaneler yerine daha hızlı işleyecek hastaneler kurmaktan yana olduklarını, şehirlerdeki "rezidans kirliliğini” sona erdireceklerini kaydetti.

"Çocuklarımız taciz ediliyor, genç kızlarımız sokaklarda öldürülüyor. Kadınlarımız cinayete kurban gidiyor. Hayvanlar katlediliyor. Çünkü yönetim boşluğu var” diyen Akşener, güçlü bir ekonomi için güçlü uzmanlarla çalıştıklarını ifade etti. Akşener, “Türkiye’yi önümüzdeki beş yılda kişi başı milli gelirde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına yükselteceğiz. Ekonomiyi siyaset erbabının zenginleştiği bir ağ olmaktan çıkarmak gerekiyor” dedi.

Akşener'in diğer vaatleri

Akşener, cumhurbaşkanı olur olmaz üniversitelerin bölünmesiyle ilgili kararı da iptal edeceğini söyledi. Türkiye’de hukukun ortadan kaldırıldığından yakınan Akşener, “Bizim için muteber olan 'Devletin dini adalettir' sözüdür. Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız” dedi.

Akşener, AKP hükümetinin Suriye politikasını da eleştirdi. “Devlet olursanız Afrin olmaz ve mülteci dalgası ile karşı karşıya kalmazsınız. 2019 Ramazanında Suriye’de misafir olarak iftar yapacağımız bir politika izliyoruz” diyen Akşener, Türkiye’nin komşularıyla barışması için çalışacağını söyledi.

“Medya özgür olmalı” diyen Akşener, kaoslara ve krizlere izin vermeyeceklerini belirtti. Akşener, “parlamenter sisteme dönme" sözü de verdi.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

Emniyet'te FETÖ depremi! 100'ü aşkın polise gözaltıEmniyet'te FETÖ depremi! 100'ü aşkın polise gözaltı
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli olduCumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

İlginizi Çekebilir

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı

Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.