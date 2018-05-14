Akşener: ‘Devletin Tapusu Vatandaşlara Aittir’

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adayı Meral Akşener, “İlk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin devletin tapusuna sahip olduğunu söyledi.

Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ekonomi programı hakkında Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’la birlikte açıklamada bulunmuştu. Akşener, bugün ise Cumhurbaşkanlığı Seçimi için “seçim manifestosu”nu ATO Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Akşener’in temel sloganı ise, “Yüzünü güneşe dön Türkiye” olarak duyuruldu. Toplantı başında Akşener’in hayatını anlatan bir tanıtım videosu da gösterildi.

Cumhurbaşkanlığına karar verdiğinde aklında devlet ile millet arasında uçumu kaldırma düşüncesi olduğunu söyleyen Akşener, AKP iktidarına ilişkin mesajını, “Gittikçe artarak hırpalan insanlarımıza ‘yalnız değilsiniz’ diyoruz. Ben bugün sizlere 16 yılını yaşamakta olan iktidarı eleştirmek için konuşmayacağım. Buna lüzum olmadığı için değil. Bir parti 16 yılın ardından özgürlük adı altında manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa kendi tükenmişliğini itiraf ediyordu. Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir” sözleriyle verdi. Konuşmasına başladığında devlet ile millet arasında uçurum oluştuğunu vurgulayan Akşener, konuşmasını sonlandırmadan önce salondaki tüm katılımcılardan kimliklerini çıkarmasını rica etti. Kendi kimliğini de eline alan Akşener, “Türkiye Cumhuriyetinin tapusu budur reisi budur ağası da budur” diyerek, Cumhurbaşkanı seçilirse tüm yurttaşlara eşit davranacağını sözünü verdi.

Devlet yapısı

