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Akşener: Erdoğan kandırılıyor, siz bedel ödüyorsunuz

27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın'da düzenlediği mitingde "Erdoğan kandırılıyor, siz can veriyorsunuz. Erdoğan kandırılıyor, siz bedel ödüyorsunuz" dedi.

Akşener: Erdoğan kandırılıyor, siz bedel ödüyorsunuz

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın'da düzenlediği mitingde "Erdoğan kandırılıyor, siz can veriyorsunuz. Erdoğan kandırılıyor, siz bedel ödüyorsunuz" dedi.

Kendisinin cumhurbaşkanlığı yarışına girmesiyle sinirlerin bozulduğunu söyleyen Akşener, "Televizyonlara çıkarmıyorlar. Ben de istemiyorum artık. 'Televizyona çık' diyorlar, yok kardeşim havuz medyası bizim için bitti" diye konuştu.

Akşener, ortalıkta "gömdüğü silahları çıkaracağını söyleyen meczuplar" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Ben eski içişleri bakanıyım, koftiden baronlar ayağını denk alsın, öyle kanunlar çıkaracağım ki, kadına el sürenin eli gidecek. Çocuklara tecavüz eden bir daha kimsenin yüzüne bakamayacak.

"TRT'yi satacağım"

"TRT'de mitingimi 38 saniye göstermişler ama Kayseri yıkılıyordu. Ben bir şey satmayacaktım ama TRT'yi satacağım. Parasını da sizlere harcayacağım. Sizi oraya giden vergilerden kurtaracağım. O gereksiz kurumların hepsini kapatacağım. O TİKA'lar var ya ne paralar doldurdular ceplerine."

Akşener, Gülen yapılanmasının güçlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın payı olduğunu söyledi:

"FETÖ'cülere teslim oldu. Askeriyeyi Balyoz'la Ergenekon'la yumrukladı. Genelkurmay Başkanı'nı hapse attılar. Sonra aradan zaman geçti 'Pardon, ben kandırılmışım' sonra arkasından kimler kimler kandırdı. Her kandırıldığının bedelini bu millet canıyla, kanıyla ödüyor be…

"Bu darbe yapan paşaları terfi ettiren kim sensin. Zekeriya Öz'ün altına zırhlı araç veren sensin. Ama çaycının, çorbacının peşine düştünüz. El altından bir barışma olabilir mi? Peşindesiniz. FETÖ'yü Türkiye'nin başına sen bela ettin."

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