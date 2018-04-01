Kongre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "delegeli seçim yapmadılar” gerekçesiyle Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'yi seçimlere girecek partiler arasında göstermediği için yapıldı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden partinin genel başkanı seçilen Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki iddiasını “Biz kazanacağız ve Türkiye’de parlamenter sistemi koruyacağız” sözleriyle ortaya koydu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları azaldığı için MHP ile ittifak yaptığını öne süren Akşener, Erdoğan’ın ittifaka rağmen oylarını artıramayacağını dile getirdi ve rakibine “Eline gelen araştırma sonuçlarını söyle de herkes İYİ Parti’den neden korktuğunu bilsin” diye çıkıştı. Kongreye yoğun katılım “İYİ’ler kazanır” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongreye yoğun bir katılım oldu. Salona sığmayan kalabalık için bahçede dev ekran kuruldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin ardından salona giren katılımcılar salon içinde “Kötülerin Sonunu İyiler Getirecek”, “Engelleri Aşa Aşa Geliyoruz”, “İyiler Kötülerden Cesur”, “Türkiye İyi Olacak” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar açtı.

Salonun en belirgin duvarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bestesini beğenmediği İstiklal Marşı’nın “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizesiyle kaplanması dikkat çekti. Ellerindeki Türk bayraklarıyla “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganı atan partililer, İzmir Marşı’yla da salonu coşturdular. Kongre organizasyonunda görev alan yöneticiler İyi Parti’nin lideri Meral Akşener salona girmeden önce kürsüden, coşkulu kalabalığa sürekli “Ne mutlu Türküm diyene”, “Akşener, cumhurbaşkanı olacak. Devletin başına Meral gelecek” anonsu yaparak salondaki tempoyu artırdılar. Abdüllatif Şener kongrede Meral Akşener, Çerkes şarkısı ile salona girdi. Platformda yürüyerek salondakileri selamlayan, önlerinde sık sık eğilen Akşener kendine uzatılan Soma maden işçilerinin baretini de taktı. “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganları altında kürsüye çıkan Akşener, sloganlara “Amin” diye yanıt verdi. Akşener, salonu selamladıktan sonra parti yöneticileri için ayrılan bölüme değil partinin gençlik kolları temsilcilerinin yanına oturdu. İYİ Parti’nin kongresine AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı. Şener’in görüntüsü salondaki dev ekrana yansıtılınca salondan büyük alkış koptu.

Erdoğan’a çok sert sözler Sahneye elindeki tülbent ve yemenilerle çıkan Meral Akşener, bunları il ziyaretlerinde kadınlardan aldığını hatırlattı ve onların isimlerini, yaşadıkları sosyal ve ekonomik zorlukları anlatarak tek tek saydı. Konuşmasında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Akşener, kendisinin ve İYİ Parti’ye gönül verenlerin 28 Şubat’ta da, Ergenekon davası döneminde de, "FETÖ olaylarında" da dimdik ayakta durduğunu dile getirdi. Akşener, Erdoğan ve destekçilerine ise “15 Temmuz’da millet devleti sokaktan toplarken, uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin” diye seslendi. Akşener “Fetöcü arıyorsanız aynaya bakın. Eğer böyle devam ederseniz, bilin ki adınız 'Haccac' gibi zalim yazılır tarihe” dedi. Haccac, tarihte zalimliğiyle ünlü Emevi Valisi olarak biliniyor. AKP ve MHP'ye: Çıkar ittifakına düştüler Parlamenter rejimin gerekliliğine vurgu yapan Akşener, İYİ Parti’nin halktan gördüğü desteğin Erdoğan’ı korkuttuğunu belirtti. Bunun için Erdoğan’ın MHP ile ‘cumhur ittifakı’ yaptığını dile getiren Akşener, “Halkımız onlara olsa olsa 'çıkar ittifakı olur dedi. Yürüsünler, gitsinler” diye konuştu. Erdoğan’a “Seni çıkar ittifakı telaşına düşüren nedir?" diye soran Akşener tepkilerini şöyle sürdürdü: