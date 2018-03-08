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Akşener: 'Erdoğan Yeniden Seçilirse Kadınlar Nefes Alamaz'

08.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıklayan tek kadın olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda “Uygulamalarına baktığımızda kadınlar nefes alamaz” dedi

Akşener: 'Erdoğan Yeniden Seçilirse Kadınlar Nefes Alamaz'

Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıklayan tek kadın olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda “uygulamalarına baktığımızda kadınlar nefes alamaz” dedi.

Kadın lider kimliğiyle kurucusu olduğu siyasi parti çatısı altında “kadın kolları” oluşturulmasını reddeden Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları konusunda görüşlerini paylaştı. Akşener, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde kadın gazetecilerle buluşarak, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’a yaptığı açık çağrıyı da aktardı. Akşener, tüm sivil toplum ve meslek örgütlerine ilettiği mektubunda, “Cumhurbaşkanı ihtiras tramvayına binmiştir. Başkanlık ihtirası, insanlara insan gibi bakmasını engellemekte, sadece oy sayısı gibi görmesine yol açmaktadır. Kendisi için, başkanlık uğruna feda edilemez bir şey yoktur. Bugün ülkemizde, ihtiras ağına düşmüş Cumhurbaşkanı’nı şikayet edecek, kontrol edebilecek tek bir yer kalmıştır, o da Emine Erdoğan hanımefendinin kendisidir. Hanımefendiden istirhamımız eşleri beyefendiye ‘biraz da evde oturmasını’ söylemesidir” satırlarıyla dikkat çekti.

Akşener, Türkiye’de yasal açıdan tamamen başkanlık sistemine geçiş yapılacak gelecek seçimlerde de Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda kadınlar açısından olumsuzluklar yaşanacağı görüşünü dile getirdi. Akşener, “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Sayın Erdoğan’ın kadın ve erkek eşit değildir diye sözleri var. ‘Bir kadın sizin gözünüzde ne yapmalıdır?’ diye sorulduğunda ‘Evinde oturmalıdır çocuklarını yetiştirilmelidir, siyasete hiç bulaşmamalıdır ve onlar (kadınlar) eğer evde olmadığı takdirde yetiştirdiği çocuklar terörist oluyor’ tanımı var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin pek çok yöneticisi de hepsi aynı noktada. Ancak bu insanlara iktidar bakış açısıyla senin sapığın benim sapığım yaklaşımı var. İddiayla söylüyorum öyle bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız ki (Erdoğan) sürekli parmağını sallayacak ve doğumdan çocuk yetiştirmemize, hayattaki duruşumuzdan kıyafetimize her şeye karışan bir anlayışla karşıya kalacağız” dedi. Akşener, AKP’nin bazı vakıflarda yaşanan taciz ve tecavüz vakalarında da “benim sapığım, seninki” gibi ayrımlarla olaya baktığını savundu.

Erdoğan’ın, Osmanlı’daki gibi padişah, Selçuklu’daki gibi sultan veya Avrupa’daki gibi kral olmayı istemesi durumunda bunu anlayabileceğini de söyleyen Akşener, çünkü padişahlık, sultanlık ve krallıklar gibi yönetimlerde de gücü dengeleyecek ve denetleyecek unsurlar bulunduğunu ifade etti. Akşener, “Sayın Erdoğan’la ilgili tespitim var ve üzerinde ısrarla duruyorum ki kendisini bu ülkenin babası hissediyor. Baba otoritesi olarak çocuklarına isterse sevgi ve adalet dağıtan, bazı çocuklarını haşarı oldukları için evin dışında gören, bazı çocuklarını sevgiye boğan, bazı çocuklarından nefret eden bir baba tipi ile karşı karşıyayız. Patolojik bir vakadır. Dolayısıyla o babanın kendi kafasına göre adalet dağıttığı bir evin içinde kız çocukları, kadınlar olarak yaşamanızın mümkün olmadığını tarihe bir not olarak sizinle paylaşmak istedim. Mümkün değil yaşayacaksınız. Nefes alamayacaksınız. Size anne-babanızca verilmiş eğitimi çocuklarınıza veremeyeceksiniz, işlerinizi elinizden kaybedeceksiniz bugün itibariyle iyi-kötü çeşitli alanlarda nefes alma imkanı buluyorsanız da bu da ortadan kalkacak. Çünkü sayın Erdoğan’ın bu baba olma halini çok inandığına inanıyorum ve sadece biat edilmesini istemiyor, evlatlarını yerde süründürmek istiyor” diye konuştu.

“En az yüzde 25’lik kotayı zorunlu kılarım”

Akşener, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilecek olursa neler yapacağını da açıkladı. Öncelikle geçen yılki Olağanüstü hal (OHAL) şartlarında düzenlenen 16 Nisan anayasa değişikliği referandumundan bugüne vaat ettikleri üzere başkanlık sistemine geçişi durduracaklarını belirten Akşener, bunun için hemen anayasa değişikliği yapacaklarını söyledi. Bu anayasa değişikliği kapsamında da İYİ Parti’nin uyguladığı en az yüzde 25’lik siyasette temsil kotasını anayasal hüküm haline getireceklerini kaydeden Akşener, öncelikle yasal düzenlemelerden işe başlayacağını anlattı. Akşener, “Öncelikle ayrımcılığa sebep olan, erkek gözüyle yazılmış bütün kanunların kadınlar üzerindeki ayrımcılığın önüne geçilmesi için ayıklanması gerekiyor. Bu kanuni değişiklikleri yaparım. Kamu görevlerinde hiçbir üst rütbede iş insanı yönetici kadınımız yok. Bunun için çalışmalar yapmamız gerekir. Kadına saldırılarda iyi hal indirimini hayal edilemez bir duruma getiririm. Bugün tabii aslında emekçi kadınların günü. Kadınlar bugünü, oy kullanma, seçilme haklarını ciddi mücadeleler sonucu sağladı. Ancak siyasette kadınlarımız kalıcı değil. Bu nedenle kadınlarımız iyimser ayrımcılıkla desteklenmeli. İlk defa siyasete atılacak kadınlar için resmi bir pay ayrılmasını sağlayacağım. Çeşitli roller var üzerimizde. Bu yüzden ekonomik özgürlüğü edinmek, siyasete girmek için geç kalıyoruz. Çocuklarımızı büyütmemiz gerekiyor. Çalışan koca olunca ona bağlı kalmak zorunda oluyoruz. Bu yüzden kadınlarımızın bütün partilerde siyasete girmeleri için bütçe ayıracağım” açıklamasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Nefes alamazlarmis ya öylemi asıl annelerimizin hayatın kolaylaştırdı onları askeriyenin içinde tel örgüsü ardından değil baş köşeden yemin törenlerini seyrettiği.onlar kaymakam oldu vali oldu. Pilot subay oldular ve şehit de...
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