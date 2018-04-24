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Akşener Karamollaoğlu ile görüştü

24.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla siyasetçiler ortak aday arayışına dair görüşmelerini sürdürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TSİ ile 10:30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Ankara'daki İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Karamollaoğlu merkeze gelişi sırasında İYİ Partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider basına açıklama yaptı.

Görüşmede son gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Meral Akşener, "Bugün İYİ Parti'nin, bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İYİ Parti olarak seçimlere giderken tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

Karamollaoğlu: Görüşmelerimiz devam edecek

Akşener'in ardından söz alan Temel Karamollaoğlu ise görüşmede, "Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde" görüştüklerini söyledi. Detaylarda bir takım farklı yaklaşımlar olabileceğini belirten Saadet Partisi lideri, "Ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiyemizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Zor bir dönemden geçiyoruz.. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, bir kamplaşma olarak görmüyoruz. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri bir defa daha son kertede neticelendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Karamollaoğlu, gazetecilerin "Abdullah Gül'ün ortak aday olup olmayacağı" yönündeki soru üzerine şöyle konuştu:

"Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de soruya kendi üslubumuza göre cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur."

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yarın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelmesi bekleniyor. Temel Karamollağlu dün CHP ve HÜDA-Par liderleriyle görüşmüştü.

İYİ Parti ise dün yaptığı yazılı açıklamayla 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına yarışacak adayın genel başkan Meral Akşener olduğunu duyurmuştu.

DW,DHA/HT,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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