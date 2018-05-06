Akşener'den Erdoğan'a 'münafık' tepkisi: Şirk koşuyorsun, sen kimsin be

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı aday adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde oyunu kendisine atmasına karşın milletvekili seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vermeyecek olan kişileri "münafık" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
Mersin'de düzenlediği mitingde konuşan Akşener, "Sen şirk koşuyorsun, şirk. Münafığın anlamını biliyor musun, nedir biliyor musun?.. Ne demek bu millete münafık demek, sen kimsin be, sen kimsin" dedi.
Erdoğan dün Kayseri'de yaptığı konuşmada, birilerinin "bir fitne, fesat kaynattığını söylemiş ve şunları aktarmıştı:
"Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda Ak Parti'ye vermeyeceğim. Siz ne diyorsunuz? Bu oyunu bozmaya var mıyız? Bu oyunun kimlerin olduğunu anlıyorsunuz inşallah bu münafıklar çetesini hep birlikte yere gömeceğiz."
Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde münafık kelimesi, "arabozan ve dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen" olarak tanımlanıyor.
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