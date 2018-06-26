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Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

26.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener seçimlerden sonraki ilk açıklamasında Muharrem İnce'nin muhalefetin düşük oy aldığı görüşüne katılmadığını belirtti.

Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

Akşener, genel başkanlık görevini de sürdüreceğini vurguladı.İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarının açıklanmasından iki gün sonra bir basın toplantısı düzenledi. Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin daha önce bir açıklama yapmamasının arkasında, kendisinin ve partisinin "yönetim anlayışı gereği, yetkili kurullarımızda görüşmeden hiçbir açıklama yapmama" ilkesinin yattığını söyledi.

Partinin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulu ile seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade eden Akşener, "Genel İdare Kurulumuzun kararı, bütün imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran bir kazanım olduğu yönündedir" dedi. Akşener, alınan karar doğrultusunda genel başkanlık görevini de sürdüreceğini dile getirdi.

Parti olarak "Türkiye'nin siyasi iklimi değiştirdik" diyen Akşener, "Grubumuzla birlikte çok daha güçlü durmaya kararlıyız. İYİ Parti, merkez parti eksikliğini gidermiştir. Milletimiz, doğru adresin kendilerini oraya buraya çekiştirmeyen, herkesi kucaklayan İYİ Parti olduğunu göreceklerdir" şeklinde konuştu.

"Muhalefet partileri çok düşük oy aldı" açıklaması

Akşener, bir soru üzerine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Muhalefet partileri çok düşük oy aldı" şeklindeki sözlerini değerlendirdi. Akşener, "Sayın İnce, CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. Elli yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. AKP bütün devlet güçleriyle, bütün imkanlarıyla o da yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi HDP yüzde 11 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, devletten bir kuruş almadan kurulmuş İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce'nin bu fikrine katılmıyorum" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, seçim sonuçlarının açıklandığı gece "neden Yüksek Seçim Kurulu binasının önüne gitmediği" şeklindeki soruyu "O gece İnce ve CHP temsilcileri Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep olmak istemedik" sözleriyle yanıtladı.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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