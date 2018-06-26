Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

Akşener, genel başkanlık görevini de sürdüreceğini vurguladı.İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarının açıklanmasından iki gün sonra bir basın toplantısı düzenledi. Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin daha önce bir açıklama yapmamasının arkasında, kendisinin ve partisinin "yönetim anlayışı gereği, yetkili kurullarımızda görüşmeden hiçbir açıklama yapmama" ilkesinin yattığını söyledi.

Partinin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulu ile seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade eden Akşener, "Genel İdare Kurulumuzun kararı, bütün imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran bir kazanım olduğu yönündedir" dedi. Akşener, alınan karar doğrultusunda genel başkanlık görevini de sürdüreceğini dile getirdi.

Parti olarak "Türkiye'nin siyasi iklimi değiştirdik" diyen Akşener, "Grubumuzla birlikte çok daha güçlü durmaya kararlıyız. İYİ Parti, merkez parti eksikliğini gidermiştir. Milletimiz, doğru adresin kendilerini oraya buraya çekiştirmeyen, herkesi kucaklayan İYİ Parti olduğunu göreceklerdir" şeklinde konuştu.