Akşener’e Göre Dış Politikada ‘Erdoğan Tehdidi’ Var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar partisi AKP Genel Başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dış politika konusunda eleştirerek, “Siz ise halen Ortadoğu’nun parmak sallayıcısı olmak derdindesiniz. Sizin en temel dış politika kuralından bile haberiniz yok ki devletler, kişiler üzerinden ilişki yürütmez, devletin muhatabı yine devlettir. Ülkemizin bekasını tehdit altına alan sizsiniz” dedi.

Akşener, İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi’ndeki konuşmasında, gelecek genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için iddialı şekilde hazırlandıklarını vurguladı. İYİ Parti’nin kuruluşunda Cumhurbaşkanlığı adaylığını da açıklamış olan Akşener, olağanüstü kongre kapsamında Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi konumundaki Erdoğan’ı hedef alan muhalefet çizgisini sürdürdü.

Akşener, dış politika ve Türkiye’nin geleceği açısından ‘Erdoğan tehdidi’ bulunduğu görüşünü ortaya koydu. Akşener, “21. Yüzyılda, enerji politikaları ve coğrafyası da değişiyor, değişecek. Petrol dönemi bitiyor. Siz ise halen Ortadoğu’nun parmak sallayıcısı olmak derdindesiniz. Sizin en temel dış politika kuralından bile haberiniz yok ki devletler, kişiler üzerinden ilişki yürütmez, devletin muhatabı yine devlettir. Ülkemizin bekasını tehdit altına alan sizsiniz, yaşadığı çağı ve coğrafyayı kavrayamayan da sizsiniz!” diye konuştu.