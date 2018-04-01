Akşener’e Göre Dış Politikada ‘Erdoğan Tehdidi’ Var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar partisi AKP Genel Başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dış politika konusunda eleştirerek, “Siz ise halen Ortadoğu’nun parmak sallayıcısı olmak derdindesiniz. Sizin en temel dış politika kuralından bile haberiniz yok ki devletler, kişiler üzerinden ilişki yürütmez, devletin muhatabı yine devlettir. Ülkemizin bekasını tehdit altına alan sizsiniz” dedi.
Akşener, İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi’ndeki konuşmasında, gelecek genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için iddialı şekilde hazırlandıklarını vurguladı. İYİ Parti’nin kuruluşunda Cumhurbaşkanlığı adaylığını da açıklamış olan Akşener, olağanüstü kongre kapsamında Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi konumundaki Erdoğan’ı hedef alan muhalefet çizgisini sürdürdü.
Akşener, dış politika ve Türkiye’nin geleceği açısından ‘Erdoğan tehdidi’ bulunduğu görüşünü ortaya koydu. Akşener, “21. Yüzyılda, enerji politikaları ve coğrafyası da değişiyor, değişecek. Petrol dönemi bitiyor. Siz ise halen Ortadoğu’nun parmak sallayıcısı olmak derdindesiniz. Sizin en temel dış politika kuralından bile haberiniz yok ki devletler, kişiler üzerinden ilişki yürütmez, devletin muhatabı yine devlettir. Ülkemizin bekasını tehdit altına alan sizsiniz, yaşadığı çağı ve coğrafyayı kavrayamayan da sizsiniz!” diye konuştu.
Suriye’deki iç savaş ortamını Türk dış politikasındaki en acil sorun olarak tanımlayan Akşener, Suriye’de mutlaka Türkiye gibi ülkelerde yaşayan mültecileri de kapsayacak şekilde seçim yapılması gerektiğini ve bu seçim sonucunda kim üniter Suriye’nin temsilcisi olursa Türkiye’nin de onunla işbirliği yapmasını istedi.
İYİ Parti olarak “Türkiye Cumhuriyeti, yalanlar cumhuriyeti olmaktan kurtulsun diye siyaset yapıyoruz” diyen Akşener, Türkiye’nin bugünkü yöneticileri için kendi makam ve ikballeri söz konusu olunca herkesi vatan haini, düşman ilan ettiklerini söyledi. Akşener, “Bugün kendi ikbal ve makamlarını korumak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ölçüleri makam ve mevkilerini korumak olunca her şey kutsal, her şey milli. Makam ve mevkilerine dokunan herkes düşman onlar için. Yüze gülümseyip arkadan malı götüren tosunlarınız var sizin. 28 Şubat'ta yağlı kazıkla tehdit edilirken dik duran karakterimiz var bizim. 15 Temmuz’da uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin” dedi.
Erdoğan’a “ittifak” soruları sordu
Akşener’in, ayrıca İYİ Parti’nin CHP, HDP gibi parlamentodaki diğer partiler ile AKP
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada
Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar