Aksoy : ‘Pentagon Sözcüsü Saçmalamaya Devam Etmiş’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning’in “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhad Abdi Şahin’den söz ederken “General Mazlum” demesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Manning’in, “General Mazlum ve Suriye’de DEAŞ’tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, bugünkü bilgilendirme toplantısında, “Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD-YPG’nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD’de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG’nin PKK’nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü’nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu konuda” dedi.

ABD ile ilk toplantı Washington’da

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un uzlaşmaya vardığı ortak mekanizma konusunda da bilgi verdi. Aksoy, “PYD/YPG’nin silahlarını teslim etmesini istiyoruz. 8-9 Mart’ta Washington’da yapılacak toplantıda bu konular tekrar ele alınacak. Suriye, Suriye'deki gelişmeler, Menbiç tekrar ele alınacak. Toplantıda Türkiye’yi Müsteşar Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal temsil edecek” diye konuştu.