Aksoy : ‘Pentagon Sözcüsü Saçmalamaya Devam Etmiş’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning’in “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhad Abdi Şahin’den söz ederken “General Mazlum” demesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Manning’in, “General Mazlum ve Suriye’de DEAŞ’tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, bugünkü bilgilendirme toplantısında, “Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD-YPG’nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD’de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG’nin PKK’nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü’nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu konuda” dedi.
ABD ile ilk toplantı Washington’da
Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un uzlaşmaya vardığı ortak mekanizma konusunda da bilgi verdi. Aksoy, “PYD/YPG’nin silahlarını teslim etmesini istiyoruz. 8-9 Mart’ta Washington’da yapılacak toplantıda bu konular tekrar ele alınacak. Suriye, Suriye'deki gelişmeler, Menbiç tekrar ele alınacak. Toplantıda Türkiye’yi Müsteşar Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal temsil edecek” diye konuştu.
ABD ve Türkiye ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Aksoy, Türkiye’nin ulusal güvenliğini etkileyen PYD/PKK ve FETÖ konusundaki taleplerini ABD’nin iyi bildiğine ifade etti. Aksoy, “Beklentimiz ABD’nin bu taleplerimize ilişkin somut adımlar atması ve verdiği sözleri daha fazla gecikmeden yerine getirmesi” açıklaması yaptı.
Aksoy, Çavuşoğlu ve Tillerson’un 19 Mart’ta Washington’da biraraya geleceğini de açıkladı.
BM’nin Suriye kararı tartışması da sürüyor
Sözcü Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkes konusunda aldığı kararın suiistimal edildiğini de savunarak, kararda kesinlikle Türkiye’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü askeri operasyona değinilmediğini dile getirdi. Aksoy, “Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün (Heather Nauert) ateşkesin Afrin’i kapsadığı yönündeki iddialarını kabul etmiyoruz. Bize kararı iyi okumamızı söyleyenlere gerekli cevabı verdik. Öncelikle kararda atıfta bulunulan insani durumun endişe yarattığı bölgeler arasında Afrin’in adı geçmemektedir. Bunu gayet iyi okuyoruz. Ayrıca ateşkes kararının ikinci maddesine dikkatinizi çekerim. Terörle mücadele bu kararın dışında bir madde. Bunu da iyi okuduk. Hiçbir tereddüdümüz yok. Kaldı ki Afrin’de yürüttüğümüz harekat sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, ulusal güvenliğimizi hedef alan teröristlere karşı yürüttüğümüz onurlu ve milli bir mücadeledir” dedi.
Aksoy, ayrıca ABD yönetimine Kudüs konusunda BM kararına uyma çağrısında da bulundu ve ABD’nin BM hukukuna aykırı davrandığını söyledi.
Rusya ve İran ile diplomasi trafiği
Sözcü Aksoy’un verdiği bilgilere göre Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasındaki diplomasi trafiği de devam edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 - 14 Mart’ta Türkiye ve Rusya ortak stratejik planlama grubu toplantısına katılacak. Çavuşoğlu, 16 Mart’ta Türkiye-Rusya-İran üçlü toplantısı için Kazakistan’ın Astana kentinde olacak.
Nisan ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla üçlü zirve toplantısı planlanıyor.
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