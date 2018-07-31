HABER

Akvaryumdan bebek arabasıyla köpekbalığı çalındı

31.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde San Antonio Akvaryumu'ndan bebek arabasına konarak çalınan bir yavru boynuzlu köpekbalığı 3 gün sonra bulundu. "Miss Helen" adlı hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Cumartesi günü 3 ziyaretçinin, 40 santimetre uzunluğundaki hayvanı bir havuz temizleme filesiyle alarak ıslak havluya sardıkları ve bebek arabasıyla akvaryumdan çıkardıkları belirtilyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kucağında bebek olan bir kadın ve bir adamın gözcülük yaparken, diğer kişinin hayvanı bebek arabasına koyduğu görülüyor.

Bir akvaryum görevlisinin hırsızlığı fark ederek güvenliğe haber verdiği ancak zanlıların arabayla kaçmayı başardığı bildirildi.

'GARAJINDA BAŞKA BALIKLAR BULUNDU'

Polis yetklilieri, arabanın Pazartesi günü, halkın yardımıyla bulunduğunu duyurdu.

Leon Valley Polis Müdürü Joseph Salvaggio, zanlının garajında çok sayıda balık bulunduğunu belirterek, "Garaj, San Antonio Akvaryumu'nun kopyası gibiydi. Ne yaptığını ve hayvanı nasıl canlı tutacağını çok iyi biliyordu" dedi.

Polis, adı açıklanmayan bu kişinin suç ortaklarının arandığını açıkladı.

Miss Helen'in alkışlar arasında akvaryuma getirilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Boynuzlu köpekbalıkları bir metreye kadar büyüyor ve sığ sularda yaşıyor.

PARTNERArjantin'i karıştıran aşk iddiasıArjantin'i karıştıran aşk iddiası
Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezasıEvlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası
Ana rahminde ikizini yedi! Şimdi ameliyat gününü bekliyor!Ana rahminde ikizini yedi! Şimdi ameliyat gününü bekliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpekbalığı akvaryum Teksas hırsızlık miss helen San Antonio

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus mafya babasının suikaste kurban gittiği an güvenlik kamerasında

Rus mafya babasının suikaste kurban gittiği an güvenlik kamerasında

Dikkat patlayabilir! Prezervatifler için toplatma kararı

Dikkat patlayabilir! Prezervatifler için toplatma kararı

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Ana rahminde ikizini yedi! Şimdi ameliyat gününü bekliyor!

Ana rahminde ikizini yedi! Şimdi ameliyat gününü bekliyor!

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.