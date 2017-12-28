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Alabama Seçim Sonucuna Son Dakika İtirazı

28.12.2017 21:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Senatosu için Alabama’da düzenlenen özel seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Roy Moore, dava açarak sonuçlara itiraz etti. Ancak rakibi Doug Jones’un seçim zaferi, itiraza rağmen, bugün eyalet tarafından tasdiklendi.

ABD Senatosu için Alabama eyaletinde iki hafta önce düzenlenen özel seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Roy Moore, eyalet mahkemesinde dava açarak sonuçlara itiraz etti.

Moore dava dilekçesini, Demokrat rakibi Doug Jones'un 12 Aralık seçimlerinin resmen galibi ilan edilmesinden sadece birkaç saat önce sundu. Seçimleri Jones sadece 20 bin civarında oy farkıyla kazanmıştı.

Dava dilekçesinde Moore "sistematik seçim hileleri” ve usulsüzlükler nedeniyle seçimi kaybettiği öne sürülüyor.

Moore'un avukatları, iddialarının incelenmesi ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor. Moore, yenilgiyi kabul etmesi çağrılarını reddetmişti.

Alabama'nın eyalet sekreteri John Merrill, seçim hilesi yönünde herhangi bir delile rastlamadığını söyledi.

Moore CNN'de katıldığı programda, "Bu şikayetin herhangi bir etkisi olacak mı?” diye sorulduğunda "Hayır” yanıtını verdi.

Jones'un seçim zaferi, itiraza rağmen, bugün eyalet tarafından tasdiklendi. Jones, gelecek hafta Adalet Bakanı Jeff Session'ın Senato'daki boşalan koltuğunu almak üzere yemin ederek görevine resmen başlayacak.

Jones 25 yıl aradan sonra, Cumhuriyetçiler'in çok güçlü olduğu Alabama'dan Senato'ya seçilen ilk Demokrat oldu.

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