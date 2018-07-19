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Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 19:19 | Son Güncelleme

ABD kıtasının kuzeybatısındaki Alasta Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, merkezi Alaska'nın Unga bölgesine 82.7 kilometre, 298 bin nüfuslu Anchorage kentine 992 kilometre ve Rusya'nın 10 bin nüfuslu Anadyr kasabasına da 1,655 kilometre uzaklığında olan depremin derinliği de 17 kilometre olarak ölçüldü.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Aleutian Siperi olarak bilinen fay hattında meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Alaska Yarımadası ABD

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