Albayrak: ABD'nin yaptırım kararı kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de tutuklu ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın durumu ile ilgili olarak iki bakanı hedef alan yaptırım kararından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yazılı bir açıklama yaparak bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Albayrak, "Sürecin güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, Brunson'ın tutukluluğundan dolayı Türkiye'de İçişleri ve Adalet bakanlıklarını sorumlu tutarak, ilgili bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e karşı Çarşamba akşamı bir dizi yaptırım kararı aldığını açıklamasını takiben konuşan Albayrak, "ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir" dedi.

İki ülke arasında yaşanan krizdeki gelişmelere ilgili olarak "Spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" sözlerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı, "Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkan tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır" açıklamasında bulundu.