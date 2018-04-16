Albayrak: Almanya Türkiye için vazgeçilemez ortak

Ortadoğu ve Yakın Doğu'da belirsizliğin arttığı bir dönemde, ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda Albayrak ile mutabık kaldıklarını vurgulayan Altmaier, "Çünkü biz bunun ülkelerimizin çıkarına olduğu görüşündeyiz. Ayrıca Türk- Alman ilişkilerini geliştirmek de bizim görevimiz” diye konuştu.

Altmaier, Albayrak ile tanışıklığının Türk-Alman ilişkilerinde gerilimin tırmandığı döneme dayandığını belirtirken, o dönemde somut işbirliği için çabaladıklarını anlattı.

4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansına katılmak için Berlin'e gelen Albayrak, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.

Albayrak “Almanya Türkiye için vazgeçilemez bir ortak” mesajını verdi.Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'den Berlin'e ilk üst düzey ziyaret, Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından gerçekleştirildi.

Çok kapsamlı ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Alman bakan, iki ülke arasında hem ekonomi hem de enerji politikalarında daha yakın bir işbirliğinin sadece bölgenin güvenliği için değil, aynı zamanda çevre ve iklimin korunması için de önem taşıdığını vurguladı.

Enerji Forumu mutabakatı

Almanya'nın Türkiye'de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirten Altmaier, "Bu herkesin çıkarına ve bu nedenden ötürü Bakan Albayrak ile işbirliğimizi derinleştirmeyi kararlaştırdık. Uzun süredir yapılamayan Türk-Alman Enerji Forumu'nun önümüzdeki aylarda bakanlar düzeyinde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

"Almanya vazgeçilemez ortak”

Basın açıklamasına, "Kıymetli dostum Sayın Peter Altmaier” sözleriyle başlayan Albayrak ise Alman mevkidaşı ile geçmişe dayanan dostluğu ve hukuku olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Almanya ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi olduğunu söyleyen Albayrak, "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, son dönemdeki ilişkiler, olması gereken noktanın bir hayli gerisinde” dedi.