Albayrak: ‘Artık Dolar Güvenilirliğini Yitirmiştir’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle hükümetin bankalara ve krizden etkilenen şirketlere yardım etmek için A’dan Z’ye kadar her türlü hazırlığı yapacağını kaydetti. Ancak Albayrak, bu hazırlıkların ne olduğuna açıklık getirmedi.

Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmaların tespit edilerek büyük bir dönüşümle firmaları rahatlatmaya devam edeceklerini aktaran Albayrak, “Banka ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız” dedi.

Albayrak, "Serbest piyasa kurallarında kalarak, gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Albayrak, “Türk Liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz” diye konuştu.

Albayrak, “Ülkemiz ilk defa küresel ve finansal sitemin en büyük oyuncusu tarafından hedef alındı. 10 Ağustos'ta TL'ye saldırı en üst düzeyden ilan edildi. Kurumlarımız çok sağlam kararlı bir duruş ortaya koydular. İlk günden itibaren paydaşlarla çok yakın bir çalışma ve aksiyon planı oluşturdu. Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı” diye konuştu.

Albayrak ayrıca “Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Kelebek etkisiyle başta Avrupa olmak üzere tüm küresel ticareti derinden sarsacak bir potansiyele sahiptir. Doların bu denli güven yitirdiği dönemde daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

