Albayrak: TL daha da güçlenecek

Türk Lirası'ndaki değer kaybının neden olduğu krizle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak, doların güvenilirliğini yitirdiğini savundu.

Serbest piyasa kuralları dahilinde adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, "Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz. Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara girişmek tüm ülkelerin piyasaları için risktir. Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir" dedi.

Özel sektörün yanında olduklarını belirten Albayrak, "Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek büyük bir dönüşümle firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Albayrak ayrıca bu süreciN kendilerine eksik oldukları alanları da gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin dış borcunun büyük bir bölümünü 250 milyar dolarla özel sektör oluşturuyor. 2018 başından bu yana Türk Lirası'nda yaşanan yüzde 40 değer kaybı döviz borcu olan şirketleri daha da zora soktu.