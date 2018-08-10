Albayrak ‘Yeni Ekonomik Yaklaşım’la Türkiye İçin Ne Öngürüyor?

“Bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz”

Yeni dönemde ekonomideki kararlılık ve koordinasyonun artacağını ifade eden Berat Albayrak, asıl hedefin Türkiye’yi bir üst lige çıkarmak olduğunun altını çizdi: “Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Bunu ortaya koyacak somut, güçlü zemini ortaya koyması lazım. Güçlü bir refleks ve altyapıya sahip olmak gerekiyor. Sürdürülebilir olacak. Albayrak olsa da olmasa da bu sistemin sürdürülebilir olması gerekecek. Kişiye, sektöre, bölgesel avantaj ve dezavantajlara dayalı olacak. Katılımcı olacak. 81 milyonun katılımcı olduğu. Eğitim, gelir, sektörel düzeyi ne olursa olsun bu çerçeve günlük taktiksel bir mantıkla değil, stratejik akılla yaklaşmaktan geçecek” dedi.

“Bütçe dışı harcamayı azaltacağız, %30 tasarruf edeceğiz”

Merkez Bankası’nın tam bağımsız olmasının ne kadar önemli olduğunu sık sık vurgulayan Albayrak, para politikalarının tam bağımsız hale getirileceğini ifade ettikten sonra piyasaya güven aşılacak hedefleri dile getirdi: “Finans sektörünün yüzde 90'ından fazlası bankacılık sektörü olmayacak. 15 senede ciddi bir bütçe performansı ortaya koyan 16 yıllık iktidar döneminde bu süreç daha somut bir mali plan dahilinde, yazılı bir plan dahilinde çok daha güçlü bir disipline kavuşacak. Özelleştirmeyle değil, sürdürülebilir, tüm paydaşlarla büyüyen ekonominin üreten bir formata bürünmesiyle bu ortaya konacak. Sıkı para ve mali politikası olacak. Bütçe dışı harcamaları da artık azaltmamız lazım. Çok güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Yıl sonuna kadar 30 milyar liralık tasarrufla bir altın vuruş yaptık. Bu yıl minimum 5 milyar lira faiz dışı fazlayla yıl sonunu tamamlayacağız. Bakanlıklarımızla %30 tasarruf için çalışma başlattık.”