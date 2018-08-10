Albayrak ‘Yeni Ekonomik Yaklaşım’la Türkiye İçin Ne Öngürüyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomik Yaklaşım” adını verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni kabinenin ekonomiye bakışını gösteren çerçeve programın sunumunu Cuma günü Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde yaptı.
Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bayburt’ta yaptığı konuşma nedeniyle yaklaşık 50 dakika gecikmeli olarak kürsüye çıktı.
Konuşmasında son dönemde kurda yaşanan hareketliliğe değinen Hazine ve Maliye Bakanı, TL’nin dolar karşısında yaşadığı durumun Türkiye’nin ekonomik gerçekliğiyle uyuşmadığını söyledi.
“Mevcut tablo, makul, mantıkla açıklanabilecek bir süreç değil”
Albayrak, “Ekonomideki mevcut tablo, Türkiye'nin makro göstergeleri dikkate alındığında makul, mantıkla açıklanabilecek bir süreç değil. Göstergeler noktasında farklı etkilere sebebiyet verecek neticeler ortaya koyuyor. Türkiye tüm bu süreçlerden kendine özgü, güçlü temelleriyle 2023'e kadar güçlenerek çıkacak. Elini açanlarla el sıkacak, yumruğunu sıkanlara kusura bakma diyecek. Türkiye'nin dostları, Türkiye ile kazanmaya varım diyen herkesle daha ileriye gidecek. Savrulmadan yola devam edeceğiz” dedi.
“Bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz”
Yeni dönemde ekonomideki kararlılık ve koordinasyonun artacağını ifade eden Berat Albayrak, asıl hedefin Türkiye’yi bir üst lige çıkarmak olduğunun altını çizdi: “Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Bunu ortaya koyacak somut, güçlü zemini ortaya koyması lazım. Güçlü bir refleks ve altyapıya sahip olmak gerekiyor. Sürdürülebilir olacak. Albayrak olsa da olmasa da bu sistemin sürdürülebilir olması gerekecek. Kişiye, sektöre, bölgesel avantaj ve dezavantajlara dayalı olacak. Katılımcı olacak. 81 milyonun katılımcı olduğu. Eğitim, gelir, sektörel düzeyi ne olursa olsun bu çerçeve günlük taktiksel bir mantıkla değil, stratejik akılla yaklaşmaktan geçecek” dedi.
“Bütçe dışı harcamayı azaltacağız, %30 tasarruf edeceğiz”
Merkez Bankası’nın tam bağımsız olmasının ne kadar önemli olduğunu sık sık vurgulayan Albayrak, para politikalarının tam bağımsız hale getirileceğini ifade ettikten sonra piyasaya güven aşılacak hedefleri dile getirdi: “Finans sektörünün yüzde 90'ından fazlası bankacılık sektörü olmayacak. 15 senede ciddi bir bütçe performansı ortaya koyan 16 yıllık iktidar döneminde bu süreç daha somut bir mali plan dahilinde, yazılı bir plan dahilinde çok daha güçlü bir disipline kavuşacak. Özelleştirmeyle değil, sürdürülebilir, tüm paydaşlarla büyüyen ekonominin üreten bir formata bürünmesiyle bu ortaya konacak. Sıkı para ve mali politikası olacak. Bütçe dışı harcamaları da artık azaltmamız lazım. Çok güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Yıl sonuna kadar 30 milyar liralık tasarrufla bir altın vuruş yaptık. Bu yıl minimum 5 milyar lira faiz dışı fazlayla yıl sonunu tamamlayacağız. Bakanlıklarımızla %30 tasarruf için çalışma başlattık.”
Orta Vadeli Program, yeni ismiyle Eylül ayında açıklanacak
Tüm paydaşlarla Orta Vadeli Program üzerinde istişarede bulunduklarını yineleyen Bakan Albayrak, Eylül içinde açıklanacak OVP’ye yeni bir isim aradıklarını da ifade etti. Üst finansal regülasyon otoritesini getirileceğini belirten Albayrak, yeniden kurulacak Emlak Bankası ile Kalkınma Bankası’nın daha da büyüyeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı, ekonominin sacayaklarını da şöyle sıraladı: “Birinci sacayağı enflasyonla güçlü mücadele olacak. Mali disiplin özelinde demin de bahsettiğim çerçevede çok daha sıkı bir bakanlık göreceğiz. Üçüncüsü, cari açığın düşürülmesi. Herkesin hayali. Stratejik temellerin atıldığı çok önemli bir dönem olacak. Kamuda borçlanmalarda kaynak çeşitliliği sağlayacağız. Tasarruf ve verimlilik artırılacak. Yıl sonu rakamlarında göreceksiniz.”
“Hedef, nitelikli insan gücü ve gücü topluma dönüşüm”
Bakan yeni Ekonomik Yaklaşımı da dört döneme ayırdı:
“Cari harcama kaynaklı büyüme yerine, önümüzdeki 1-2 yıl içinde çok daha etkin bir şekilde süreci yöneteceğiz. 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşecek ‘ekonomik dengelenme’ dediğimiz bir süreç yaşayacağız. 2020-2021’de Türkiye sağlıklı, sürdürülebilir büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek. Daha adaletli bir paylaşım politikasıyla 2022-2023 yıllarında üçüncü faza taşıyacağız. 2023’ten sonra gerçek manasıyla başarıya ulaşmak için ‘nitelikli insan gücü ve güçlü topluma dönüşüm’ politikalarımızla taşınacak.”
Sunumu iş dünyasının ağır topları da izledi
Berat Albayrak, konuşmaya başladığında 6,04 olan Dolar/TL kuru, ABD Başkanı Trump’ın attığı tweet mesajının ardından 6,42’yi gördükten sonra konuşma sonunda 6,35’e düştü.
Albayrak’ın soru almadan bitirdiği sunumunu TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik , MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Nail Olpak, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fibabank Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Yıldız Holding Başkan Yardımcısı Ali Ülker de izledi.
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