Albayrak’ın Açıklamaları Dolardaki Yükselişi Engelleyemedi

Hazine ve Maliye Bakanı, “Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir. Ancak bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır. Bu süreç içerisinde spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" dedi.

Türk Lirası’nın bugünkü değer kaybının en büyük nedeni, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın şartlı tahliyesini yeterli görmeyen Washington yönetiminin iki Türk bakana yönelik yaptırım kararı açıklaması oldu.

Ekonominin paydaşlarıyla istişare edilerek hazırlanmakta olan Orta Vadeli Program için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Berat Albayrak, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için yapılan görüşmelerin pozitif yönde ilerlediğini de ifade etti.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı’nın bu sözleri piyasayı pek fazla rahatlatmadığından TL/Dolar kuru piyasa kapandığında bile açılışının %1,13 yukarısında 5,05 civarında dalgalanmayı sürdürüyordu.

Mustafa Sönmez: “Piyasalardaki hareketlilik spekülatif değil, insanlar 5 liradan dolar satmayıp dolar alıyor”

Ekonomist Mustafa Sönmez, Türk ekonomisinin uzun zamandır sorun yaşadığını ABD ile yaşanan son gerilimin de zaten kötü olan ekonomiyi daha da olumsuz etkilediğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Sönmez, “Dolar 5 lirayı Rahip Brunson kriziyle aştı ama zaten 4,80’lerin üzerindeydi. Bu, ekonomideki var olan sorunları daha da pekiştirdi. Yaptırımların arkası gelirse, zaten kırılgan olan yapı, un ufak olacak. Bu durum hükümet yetkililerinin söylediği gibi ‘geçici’ yahut ‘spekülatif’ değil, kalıcı. İnsanlar bugün bile bu fiyatlardan dolar satmıyor, hatta dolar satıyor” dedi.