Albayrak’tan Piyasalara Güven Verme Çabası

Erdoğan kabinesinde ekonomin patronu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalara dönük güven mesajlarına devam ediyor. Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılan Albayrak, kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada Eylül ayı öncesinde çok sağlam temelli Orta Vadeli Ekonomik Program’ın açıklanacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı’nı izleyen Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu’nun aktardığına göre Albayrak, “Eylül'ü bulmadan sadece Kalkınma'nın, Hazine'nin ya da Merkez'in değil, tüm bankaların, reel sektörün, finans çevrelerinin, akademinin de içinde olduğu, bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir programı paylaşacağız. Burada gerçekçiden kastımız, küresel dinamiklerdeki değişikliklere, sınamalara, çok daha sağlam bir temelle yaklaşan bir program. Biz, kendi tezimizi doğru üslupla, doğru bir altyapıyla, rasyonel gerekçelerle sağlam şekilde ifade edeceğiz. Türkiye, reyting kurumlarıyla ilişkiden tutun bankalara, yatırımcılara kadar çok geniş perspektifte herkesle güçlü stratejik plan çerçevesinde iletişimi çok ama çok kuvvetli bir şekilde sürdürecek” dedi.

“Piyasayla kavga etmeyeceğiz, piyasanın önünde olacağız; Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak” Ekonominin günlük reflekslerle yönetilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı, piyasayla kavga etmeyeceklerini ama piyasanın gerisinde de kalmayacaklarını ifade etti: Albayrak, “Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularda piyasanın gerisinde olmayacağız. Piyasanın önünde olacağız. Siyaset, toplumun önünden yürür, önünü açar. Toplumun önüne hayal koyar, vizyon koyar, proje koyar, gelecek koyar, ümit koyar. Artık bahane yok. Piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak” dedi.

24 Temmuz’da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu öncesiMaliye ve Hazine Bakanı’nın Merkez Bankası ve piyasayla ilgili sözleri faiz artışı beklentilerinin olumlu karşılık bulacağı şeklinde yorumlandı. Bu arada Albayrak, G-20 toplantısı sırasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Çin Maliye Bakanı Liu Kun’un da aralarında bulunduğu isimlerde görüşmelerde bulundu. Albayrak iç piyasaya güven mesajları verip dünyanın önde gelen ülkelerinin hazine ve maliye bakanlarıyla görüşürken Türkiye’deki önde gelen ekonomistlerden Türk ekonomisine ilişkin uyarılar geliyor. Mahfi Eğilmez’den ekonomide ‘aşırı ısınma’ uyarısı Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde kaleme aldığı “Türkiye ekonomisi ve aşırı ısınma” başlıklı yazıda ekonominin kapsamlı bir reform programına ihtiyaç duyduğunu otomobil teşbihi üzerinden anlattı. Eğilmez, “Ekonomideki ısınma, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir büyümeyi zorlamaktan yani sürücü hatasından mı, yoksa sistemden kaynaklanan meselelerden mi doğmuş bulunuyor? Bu sorunun yanıtı sürücü hatası ise otomobili kenara çekip motoru soğutup yola devam edebileceğiz demektir. Bir başka deyişle faiz artırımı yaparak idare edebiliriz. Daha önceki faiz artırımları bize bu fırsatı vermiş görünse de dış piyasalardaki para ve yatırım iştahının bolluğu da çok yardımcı oldu. Bugün artık dış piyasalarda para ve yatırım iştahının azaldığı bir ortamdayız. Artık arabayı kenara çekip motorun soğumasını bekleyerek meseleyi geçiştirebilecek durumda değiliz. Bugün artık arabayı muayeneye sokmak ve gerekli bakım ve onarımı yaptırmak zorundayız. Artık radyatör peteklerini temizletmek veya radyatörü değiştirmek, elektrik donanımını yenilemek zorundayız” dedi.