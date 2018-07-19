Aldatıldığını öğrendi, metresin cinsel organına...

Milliyet'in haberine göre Hollanda’nın güneyindeki Zundert kasabasında yaşayan Halima isimli bir kadın, kocasının sevgilisine saldırdığı için 160 gün hapis ve 120 saat kamu hizmeti cezası aldı. Halima, işkence ettiği kadına 7 bin Euro tazminat da ödeyecek.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Ülkenin basınındaki haberlere göre, Halima kocasının kendisini 5 yıldır bir arkadaşıyla aldattığını öğrenince çılgına döndü.

Yıllardır kocasının metresi olduğunu öğrendiği arkadaşını eve çağıran kadın, komşusunun yardımıyla onu bağladı.

CİNSEL ORGANINA ACI SOS DÖKTÜ

Dövdüğü arkadaşının saçlarını kazıyan Halima, daha sonra akıllara durgunluk veren bir işkence daha yaptı: Arkadaşının cinsel organına acı sos sıktı!

Kocasını affettiğini belirten Halima’ya yardım eden komşu da saldırıya katıldığı için 3 ay hapis cezası aldı.



