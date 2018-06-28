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Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

49 yaşındaki erkek, en yakın arkadaşının kızıyla ilişki yaşayan 44 yaşındaki karısını öldürdü. Zanlın, mahkemedeki savunmasında karısını kendisini küçük düşürmekle suçladı.

Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü

İngiltere'de yaşayan David Clark ve Güney Afrika doğumlu karısı Melanie, 10 yıldır evliydi.

44 yaşındaki Melanie, David'in en yakın arkadaşının kızı Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşadı. Bunu öğrenen adam, dört çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü.

**PİJAMALARIYLA TUTUKLANDI

Polisi arayıp cinayeti itiraf eden Clark, kanlı pijamalarıyla tutuklandı.

İngiliz basını ömür boyu hapisle yargılanan David Clark'ın cinsel organının boyutuna takıntılı olduğunu bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
lezbiyen cinayet ihanet ingiltere

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hayret ingilterede namus kavrami olan biri varmış
abi yanlış aleti kullanmış:) manyak mı ne
hani yabancılar domuz yiyodu hani kıskanma yoktu hani namusssuzdu onlar
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