Alerji Teşhisinde Yeni Yöntem

İngiltere'deki Tıbbi Araştırma Konseyi’ne göre, yeni teşhis yöntemi, neredeyse yüzde yüz doğruluk oranına sahip.

Konsey üyesi Alexandra Santos,”Toplum içinde rastgele seçtiğimiz çocukları alerji testine tabi tuttuğumuzda sonucu pozitif çıkanların beşte birinde alerji bulgusu görüyoruz. Yeni testin uygulandığı çocuklardaysa sonucu pozitif çıkanların yüzde 98'inde alerji bulgusu gördük. Yeni teşhis yöntemi çok daha hassas” diyor.

Mevcut testler antikor bazlı olduğu için gıda hassasiyeti ve gerçek alerjik tepki arasındaki farkı ayırdetmek mümkün değil. Bazen ek tahliller gerekebiliyor. Alexandra Santos, alerjik tepkiye neden olduğundan şüphelenilen gıdaların çocuklara kontrollü dozlarda verildiğini, bu yöntemin stresli olabileceğini söylüyor.

Santos, ”Bazı hastalar test sırasında beklenmedik çok ciddi alerjik tepkiler gösterdi. Bu bazen gördüğümüz bir durum” diye de ekliyor.

Çocuk alerjisi uzmanı Santos'a göre bu nedenle tüm süreç, yeniden değerlendirilmeli ve gıda alerjilerini teşhis etmek için daha iyi testlere ihtiyaç var.

Santos'un geliştirdiği yöntem, kemik iliğinde üretilen mast hücrelerini kullanıyor. Bu hücreler, cilt ya da solunum yolundaki alerjik tepkileri tetikliyor.

Bu yöntemin yer fıstığı dışında başka gıdaların oluşturduğu alerjiler için de kullanılması umuluyor.”

Araştırmalara göre gıda alerjisi olan çocuklar en çok yer fıstığından etkileniyor. Yer fıstığını süt ve kabuklu deniz ürünleri izliyor.

