Alexandria'da Türk Mimarın Başarısı

Potomac Nehri'nin zenginlik kattığı Alexandria kentinin tarihi, bin 300 yıl öncesine dayanıyor.

Kırmızı tuğlalı kaldırımları, karakteristik eski binalarıyla tarih kokan Alexandria'nın ilk yerleşimden bugüne kadarki süreci, Amerika Birleşik Devletleri'nin şekillenmesinde de önemli rol oynuyor. Zira Amerika'nın ilk Başkanı George Washington da Alexandria'lı.

Alexandria kentine katkıları dolayısıyla ‘Yaşayan Efsane' olarak adlandırılan, adı kentin bir sokağına verilen ve adına plaket çakılan mimar - mühendis Engin Artemel'i İstanbul'dan alıp Alexandria tarihinin bir parçası yapan, onun mimariye merakı olmuş.

Yaşayan efsane Engin Artemel'in cebinde 20 dolarla California'da başlayan Amerikan rüyası, kendisine ihtiyaç duyulduğunu öğrenmesiyle Alexandria'ya uzanıyor.

Artemel, yeteneği ve çalışkanlılığıyla Alexandria tarihine imza atıyor.

Engin Artemel, çıktığı bu yolda, Türkiye, özellikle de İstanbul sevgisini hep korumuş.

‘Tarihi Şehir' Alexandria'nın kalbi limanda atıyor. Eski zamanlarda ülkenin en önemli köle ticareti duraklarından olan liman bugünlerdeyse tekne tutkunlarının gözdesi. Dört mevsim limana bağlı tekneler Alexandria halkına suyun tanıdığı özgürlüğü de sunuyor.