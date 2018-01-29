HABER

Alibaba'dan Malezya'ya "Akıllı Kent" Girişimi

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 10 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Elektronik ticaret devi Alibaba'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Akıllı Kent" bulut girişimi başlatılıyor.

Alibaba Cloud, ülkenin dijital dönüşümünü desteklemek ve şehirlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka, büyük veri ve bulut teknolojilerini kullanacak olan Malezya Şehir Beyni adlı akıllı kent girişimini başlatıyor. Proje kapsamında Malezya, Alibaba Holding'in bulut programlama kolunun geliştirdiği akıllı şehir sistemini uygulayan Çin dışındaki ilk ülke olacak.

Alibaba Cloud Başkanı Simon Hu Xiaoming girişimle ilgili, "Bu girişimle verimliliği artırmak, gelişimi ilerletmek ve dijital çağda başarılı olmak için gerekli araçları olan hem kamu hem de özel sektördeki tüm Malezya paydaşlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Alibaba Cloud için kapsayıcı teknolojinin anlamı budur" dedi.

Akıllı Kent girişimi için Malezya Dijital Ekonomi Kurumu ve Kuala Lumpur Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışan Alibaba Cloud'a göre proje, hükümetlerin teknoloji şirketleriyle bir araya gelerek geliştirdiği ulaşım, enerji, idare, güvenlik ve emniyet gibi kamu ve özel sektör alanlarında ileri bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını temsil ediyor.

Malezya'daki Kuala Lumpur kentinde uygulanacak olan Alibaba Cloud'un Şehir Beyni girişiminin aynı zamanda trafik yönetiminde de kullanılması bekleniyor. Büyük bulut bilgi işlem ve veri işleme kabiliyetleriyle Şehir Beyni'nin, belirli bir kavşağa ulaşmak için gereken zamanı hesaplayarak araç akışını ve trafik sinyallerini en kullanılabilir hale getirmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca oluşabilecek kazaların veya trafiğin engellenebilmesi için, trafik hacmi ve belirli şeritlerdeki hız gibi yapılandırılmış veri özetlerinin oluşturulması planlanıyor.

Alibaba Cloud'a göre Malezya Şehir Beyni ayrıca acil durum göndermeleri ve ambulans çağrılarını yöneten, en hızlı rotayı belirleyen ve acil durum araçlarının belirlenen noktaya en kısa sürede varabilmesi için trafik akışını ayarlayan sistemler ile entegre edilebilecek. Büyük işletmeler, üniversiteler ve diğer akademik kurumlar da, Şehir Beyni tarafından çeşitli alanlarda yenilikler yaratmak için kullanılan yapay zeka araçlarına erişme fırsatına sahip olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İlginizi Çekebilir

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

MRI cihazı adam yuttu! Hastane karıştı

MRI cihazı adam yuttu! Hastane karıştı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! Flaş Soçi kararı...

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! Flaş Soçi kararı...

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

MOSSAD'ın sırlarını tanıklar deşifre etti! İşte dehşete düşüren suikast teknikleri

MOSSAD'ın sırlarını tanıklar deşifre etti! İşte dehşete düşüren suikast teknikleri

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.