Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Elektronik ticaret devi Alibaba'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Akıllı Kent" bulut girişimi başlatılıyor.

Alibaba Cloud, ülkenin dijital dönüşümünü desteklemek ve şehirlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka, büyük veri ve bulut teknolojilerini kullanacak olan Malezya Şehir Beyni adlı akıllı kent girişimini başlatıyor. Proje kapsamında Malezya, Alibaba Holding'in bulut programlama kolunun geliştirdiği akıllı şehir sistemini uygulayan Çin dışındaki ilk ülke olacak.

Alibaba Cloud Başkanı Simon Hu Xiaoming girişimle ilgili, "Bu girişimle verimliliği artırmak, gelişimi ilerletmek ve dijital çağda başarılı olmak için gerekli araçları olan hem kamu hem de özel sektördeki tüm Malezya paydaşlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Alibaba Cloud için kapsayıcı teknolojinin anlamı budur" dedi.

Akıllı Kent girişimi için Malezya Dijital Ekonomi Kurumu ve Kuala Lumpur Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışan Alibaba Cloud'a göre proje, hükümetlerin teknoloji şirketleriyle bir araya gelerek geliştirdiği ulaşım, enerji, idare, güvenlik ve emniyet gibi kamu ve özel sektör alanlarında ileri bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını temsil ediyor.