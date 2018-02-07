Alıcılar Borsaları Rahatlattı

Amerikan borsaları devam eden volatilite nedeniyle Çarşamba gününe düşüşle başlasa da, alıcıların piyasaya dönmesiyle yeniden toparlanmaya başladı.

Dow Jones Endüstri Endeksi, yerel saatle öğlen 12’ye kadar 317 puan yükseldi. Endeks 25 bin 229 puana ulaştı.

Standard Poor's 500 endeksi %0, 81 yükseldi. 21,89 puanlık artışla endeks 2.717’ye ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28 puan artarak 7.143 puana geldi.

Sanayi ve tüketim malları üreten şirketlerin hisse senedi kazançları toparlanmaya yardımcı oldu. Uzmanlar dalgalanma sona ermese de bir piyasa aralığının oluştuğu görüşünde.

ABD borsaları, hafta başındaki sert düşüşlerin ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte dünü yükselişle tamamlamıştı.