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Alkol Alan Amerikalılar İnternette Para Harcamaya Yöneliyor

21.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

Araştırma şirketi Finder’ın yeni çalışmasına göre 68 milyon Amerikalı alkol aldıkları sırada online alışveriş yapıyor. Bu rakam, düzenli olarak alkol tükettiğini söyleyen yetişkinlerin yarısını ifade ediyor

Alkol Alan Amerikalılar İnternette Para Harcamaya Yöneliyor

Araştırma şirketi Finder’ın yeni çalışmasına göre 68 milyon Amerikalı alkol aldıkları sırada online alışveriş yapıyor. Bu rakam, düzenli olarak alkol tükettiğini söyleyen yetişkinlerin yarısını ifade ediyor.

Amerikalılar sadece geçen yıl alkollüyken yaptıkları online alışverişlere 30,43 milyar dolar harcamış. Bu 2017’de kişi başı 447 dolar demek oluyor. Rakam bir önceki yıla göre ikiye katlanmış.

Finder, yayınladığı basın açıklamasında çakırkeyif alıcıların aklol aldıkları sırada yüzde 60,83’ünün gıda ürünü aldıklarını, gıdanın ardından gelen kalemlerin ise yüzde 25 ile ayakkabı ve giysi olduğunu; bunları yüzde 24,91 ile şans oyunlarının takip ettiğini belirtti.

Erkekler kadınların iki katı harcıyor

Çalışma, erkeklerin alkol aldıkları sırada kadınların neredeyse iki katı harcama yaptıklarını ortaya koyuyor. Alkollüyken alışveriş yaptığını kabul eden erkeklerin oranı yüzde 48,19; kadınların oranı ise yüzde 41,36.

Evli Amerikalılar ise boşanmış Amerikalılara oranla alkollüyken iki kat fazla alışveriş yapıyor. Ancak alkol etkisindeyken en fazla online alışveriş yapanların başında bekar Amerikalılar geliyor. Çalışma, alkollüyken online alışveriş yaptığını söyleyen bekar Amerikalıların oranının yüzde 58,78; evli Amerikalıların oranının ise yüzde 43,63 olduğunu gösteriyor.

1961 ve 1980 yılları arasında doğan X kuşağı ise 1980’lerin başı ile 2000’lerin başı arasında doğan milenyum kuşağına göre alkollüyken üç kat daha fazla online alışveriş yapıyor.

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