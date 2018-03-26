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'Allah eşcinsel' yazılı bildiriler dağıtan aşırı sağcı kadın ömür boyu İngiltere'ye giremeyecek

26.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Luton kentinde "Allah eşcinseldir" ve "Allah transtır" yazılı bildiriler dağıtan Kanadalı Lauren Southern'in ömür boyu ülkeye girişi yasaklandı. Southern ise eylemi için "sosyal deney" demişti.

'Allah eşcinsel' yazılı bildiriler dağıtan aşırı sağcı kadın ömür boyu İngiltere'ye giremeyecek

İngiltere'nin Luton kentinde "Allah eşcinseldir" ve "Allah transtır" yazılı bildiriler dağıtan Kanadalı aşırı sağcı bir kadının ömür boyu İngiltere'ye girişi yasaklandı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Lauren Southern adlı kadının Şubat ayında 'ırkçı bildiriler dağıtırken görüldüğünü' ifade etti ve kadının ömür boyu İngiltere'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Bildirileri dağıtırken çekilen görüntüleri YouTube'a yüklenen Kanadalı Lauren Southern ise eylemini bir "sosyal deney" olarak nitelendirdi.

Southern bildirileri dağıtırken, çevredeki kişilerin şikâyeti üzerine gelen polis, Southern'ı uyarıyor ve kamu düzenini bozduğunu söylüyor. Eyleme devam etme konusunda ısrarcı olması durumunda polis Southern'a gözaltına alınabileceği uyarısını da yapıyor.

Olay esnasında gözaltına alınmayan Southern, Mart ayında Fransa'nın Calais bölgesinden İngiltere'ye giriş yapmaya çalışırken "Terörle mücadele yasası" uyarınca sınırda durduruldu ve ülkeye girişi ömür boyu yasaklandı.

Yasağa gerekçe olarak ise "İngiltere'de toplumun temel çıkarlarına ve kamu düzenine yönelik olarak oluşturduğu tehdit" gösterildi.

'İfade özgürlüğüm elimden alındı'

İngiltere'nin kararı sonrası YouTube'a bir video daha yükleyen Lauren Southern ise ifade özgürlüğünün elinden alındığını savundu.

Southern, "Allah eşcinsel demek neden ırkçı olsun? İsa eşcinsel demek ırkçılık sayılıyor mu?" diye sordu.

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