HABER

Alman Bakan: Brexit TürkiyeAB ilşkileri için model olabilir

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 16:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 'in Alman medyasında yar alan sözlerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile olan anlaşması Türkiye ve Ukrayna gibi AB üyesi olmayan ülkelerle olan ilişkiler için bir model oluşturabilir.

Pazartesi günü Funke medya grubuyla röportaj yapan Gabriel, Türkiye'nin ya da Ukrayna'nın 27 ülkeden oluşan bloğa yakın bir zamanda katılmasını beklemediği için Ankara'nın ve Kiev'in "alternatif işbirliği biçimlerini” aramaları gerektiğini söyledi.

Ankara'nın, AB ile "çitleri onarma arzusunu" gösteren hareketlerinin Berlin'de de duyulduğunu açıkça ortaya koyan Gabriel, bu yeni yaklaşımın Türkiye ile "yeni, daha yakın bir gümrük birliği biçimi” ile sonuçlanabileceğini belirtti.

Funke haberinde, "Gabriel, daha önce Türkiye'de gözaltına alınan birkaç Alman'ın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı; ancak, Şubat ayında terörist bir grupla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkındaki ciddi endişelerini yineledi" denildi.

"Ankara geçen hafta Ortadoğu'da barış yolculuğundaki Alman bir vatandaş David Britsch'i serbest bıraktı" denilen haberde, Sigmar Gabriel'in, Alman vatandaşın serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu gibi kararlar bize güveni ve ikili ilişkiyi adım adım ilerletebileceğimiz umudunu veriyor” sözlerine yer verildi ve şöyle denildi:

"Bundan kısa süre önce, Türk-Alman gazeteci Mesale Tolu, terörist örgüte bağlı olduğu iddia edilen suçlamalar nedeniyle yedi ay boyunca hapiste kaldıktan sonra İstanbul'daki cezaevinden serbest bırakıldı. Fakat Almanya'ya dönmesine izin verilmedi. Temmuz 2016'da Türkiye'deki darbe girişimi sonrasında AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler soğumuştu."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Karaköy'de korkutan patlama!

Karaköy'de korkutan patlama!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer

Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer

Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Alman bakan ağzındaki baklayı çıkardı: 'Brexit Türkiye için de model olabilir'

Alman bakan ağzındaki baklayı çıkardı: 'Brexit Türkiye için de model olabilir'

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!

Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.