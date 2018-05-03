HABER

Alman Bakan: İran'ın anlaşmayı ihlaline dair kanıt yok

03.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer anlaşmaya aykırı davrandığına dair ipucu bulunmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı gizlice nükleer silahı geliştirmeye çalışmakla suçlamıştı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İsrail'in İran'a yönelttiği suçlamalarla ilgili incelemeleri sırasında şimdiye kadar İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine dair herhangi bir ipucuna rastlamadığını söyledi.

Maas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "kurumun bunu da incelediğini, iddiaların yeni olmadığını ve şimdiye kadar elde edilebilen bilgilere göre anlaşmanın ihlal edildiğine dair herhangi bir tespitte bulunmadığını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas incelemelerin süreceğini ve çalışmaları dikkatle izlemekte olduklarını sözlerine ekledi.

UAEK'dan Netanyahu'ya yalanlama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, istihbarat kanalıyla elde ettikleri belgelere dayanarak İran'ı gizli bir nükleer silah programı olmak ve atom bombası geliştirmekle suçlamıştı.

UAEK, şimdiye kadar Netanyahu'nun kanıt olarak gösterdiği belgelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kurumun açıklamasında 2009 yılından bu yana İran'ın atom bombası geliştirmeye çalıştığına dair inandırıcı ipuçlarına rastlanmadığı belirtilmişti.

Trump'ın kararı 12 Mayıs'ta

ABD Başkanı Donald Trump ise Netanyahu’nun iddialarının İran hakkındaki görüşünde "yüzde 100 haklı olduğunu” gösterdiğini belirtti. İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "korkunç” olarak nitelendiren Trump'ın Trump’ın 12 Mayıs tarihine kadar ABD’nin İran’a uygulamayı durdurduğu yaptırımlar konusunda bir değişiklik olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu karar, fiilen Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği anlamına da gelecek.

Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ise anlaşmanın yürürlükte kalması yönünde ABD'ye yönelik çağrılarını yineliyor. Geçen hafta Trump'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de anlaşmaya bağlı kalınması yönünde çağrı yapmışlardı.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Erdoğan, sürpriz ismi kabul ettiErdoğan, sürpriz ismi kabul etti
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan'da bir bankada ateş açıldı

Ermenistan'da bir bankada ateş açıldı

Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor

Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor

ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Trump 1 buçuk yılda 3 bin yalan söylemiş

Trump 1 buçuk yılda 3 bin yalan söylemiş

İngiltere'de göğüs taraması skandalı!

İngiltere'de göğüs taraması skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.