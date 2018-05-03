Alman Bakan: İran'ın anlaşmayı ihlaline dair kanıt yok

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı gizlice nükleer silahı geliştirmeye çalışmakla suçlamıştı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İsrail'in İran'a yönelttiği suçlamalarla ilgili incelemeleri sırasında şimdiye kadar İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine dair herhangi bir ipucuna rastlamadığını söyledi.

Maas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "kurumun bunu da incelediğini, iddiaların yeni olmadığını ve şimdiye kadar elde edilebilen bilgilere göre anlaşmanın ihlal edildiğine dair herhangi bir tespitte bulunmadığını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas incelemelerin süreceğini ve çalışmaları dikkatle izlemekte olduklarını sözlerine ekledi.

UAEK'dan Netanyahu'ya yalanlama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, istihbarat kanalıyla elde ettikleri belgelere dayanarak İran'ı gizli bir nükleer silah programı olmak ve atom bombası geliştirmekle suçlamıştı.

UAEK, şimdiye kadar Netanyahu'nun kanıt olarak gösterdiği belgelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kurumun açıklamasında 2009 yılından bu yana İran'ın atom bombası geliştirmeye çalıştığına dair inandırıcı ipuçlarına rastlanmadığı belirtilmişti.