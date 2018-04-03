Alman Bakan: Radikal İslam'a Almanya'da yer yok

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam, Almanya'ya ait değildir" şeklindeki açıklamasına mesafe koydu. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Müller, Seehofer'in açıklamasının toptancı bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak Almanya'da dinlerin bütünlük ve barış içinde yaşadığını belirtti.
Bakan Müller, "Hukuk düzenimizi inkâr eden Şeriat temelli radikal İslam'a ise Almanya'da yer yoktur” dedi. Müller, radikal akımlarla aralarına sınır koymanın Müslümanlara ve cemaatlerine düşen bir görev olduğunu da sözlerine ekledi.
Muhalefetten Seehofer'e eleştiri
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in açıklamasına Berlin'de muhalefetten de eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, haber dergisi Spiegel'e yaptığı açıklamada "Seehofer'i başlattığı tartışmalarla değil, göç, sınır dışı etme ve entegrasyon alanlarındaki çalışmalarıyla ölçeceklerini" söyledi.
Lindner, hükümetin görevdeki ilk 100 gününü tamamladığında söylenenleri değil, yapılanları değerlendireceklerini dile getirdi.
Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Robert Habeck de Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada "Seehofer'in bakanlığının hakkını veremediğini ve görevinin yasaları, özgürlüğü ve Alman Anayasasını korumak olduğunu, din özgürlüğünün de Anayasada yer aldığını" söyledi.
Habeck, din özgürlüğünü sınırlayıcı ifadelerin gereksiz, hatta tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.
DW, dpa/AG, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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