Alman basını Erdoğan'ı çok sert eleştirdi

Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) gazetesi Türkiye'nin Erdoğan Devleti'ne dönüştüğünü yazdı.

NOZ Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesini konu alan yorumunda şu satırlara yer verdi.

"Türkiye'yi Erdoğan devletine dönüştürme süreci tamamlandı. Yeni sistem mükemmel biçilmiş elbise gibi Başkan'ın üstüne oturuyor. Türkiye'nin parlamenter demokrasiler camiasından ayrılması üzücüdür. Karşılığında ülke hiç olmazsa içte daha istikrarlı, dış politikada da daha hesaplanabilir hale gelecek mi? Hiç sanılmasın. Aksine, Erdoğan'ın Türkiye'yi bir aile şirketi gibi yönetmesinden endişe edilmeli. Yetkilerini sonuna kadar kullanacaktır. Ahenk ve denge onun hedefleri arasında yer almaz. Ne sadece her iki kişiden birinin onu seçtiği bölünmüş vaziyetteki toplumda, ne de, ‘önce Türkiye' popülizmine hazırlıklı olmak zorundaki Avrupa ile ilişkilerde. Erdoğan'ın son kurbanları Ankara'daki halkın seçilmiş temsilcileri oldu. Onlar bugün itibariyle süs vazifesi görecekler.”

