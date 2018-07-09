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Alman basını Erdoğan'ı çok sert eleştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi Alman basınında geniş yer aldı. NOZ gazetesi ise en sert çıkan kuruluşlardan biri oldu.

Alman basını Erdoğan'ı çok sert eleştirdi

Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) gazetesi Türkiye'nin Erdoğan Devleti'ne dönüştüğünü yazdı.

NOZ Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesini konu alan yorumunda şu satırlara yer verdi.

"Türkiye'yi Erdoğan devletine dönüştürme süreci tamamlandı. Yeni sistem mükemmel biçilmiş elbise gibi Başkan'ın üstüne oturuyor. Türkiye'nin parlamenter demokrasiler camiasından ayrılması üzücüdür. Karşılığında ülke hiç olmazsa içte daha istikrarlı, dış politikada da daha hesaplanabilir hale gelecek mi? Hiç sanılmasın. Aksine, Erdoğan'ın Türkiye'yi bir aile şirketi gibi yönetmesinden endişe edilmeli. Yetkilerini sonuna kadar kullanacaktır. Ahenk ve denge onun hedefleri arasında yer almaz. Ne sadece her iki kişiden birinin onu seçtiği bölünmüş vaziyetteki toplumda, ne de, ‘önce Türkiye' popülizmine hazırlıklı olmak zorundaki Avrupa ile ilişkilerde. Erdoğan'ın son kurbanları Ankara'daki halkın seçilmiş temsilcileri oldu. Onlar bugün itibariyle süs vazifesi görecekler.”

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Almanya basın eleştiri noz Türkiye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bizim yönetim şeklimiz onları neden bu kadar ilgilendiriyor??? bunu iyi tespit etmemiz lazım. hain batının bize biçtiği donu giymedik diye bize her türlü pisliği yapacaklar.
dış güçler olumsuz bir haber yapıyorsa doğru yoldayız demektir.
kafir bunları yazmışsa şimdi daha eminizki yol doğru
Bu dış basın olmasa oyumu kime vereceğimi bilemezdim!!!
Hadi ordan..!!canınız cehenneme..!!iki kişiden biri Erdoğan diyormuş temsilde adalet yokmuş..ulan kendinize bakın..Merkel inizi kaç kişide kaç kişi seçiyor %30 küsürlerle iktidar.
Sizde dahil kirli ittifak ve sizin gibi şer güçler topunuz kaybettiniz.üstelik Erdoğan ın kazanmasınada yardımcı oldunuz.bizim yerli muhalefetten ezberledikleri sloganları yazmış.hala hazmedememişler..
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