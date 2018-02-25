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Alman basını: Merkel'in kabine listesi hazır

25.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel yeni bir koalisyon hükümetinde yer alacak isimleri belirledi.

Alman basını, kurulacak olası bir hükümetin Hristiyan Demokrat Birlik partili üyelerinin belli olduğunu yazdı.Alman basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel'in partisinin (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) ile kurulacak olası yeni bir büyük koalisyon hükümetinde yer alacak bakanların listesi hazır.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarından Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Jens Spahn‘ın Sağlık Bakanı, Peter Altmaier'in Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner'in Tarım Bakanı olması bekleniyor. Jens Spahn, sık sık Merkel'e yönelik eleştirileriyle gündeme geliyor.

Ursula von der Leyen'in Savunma Bakanlığı'nda kalması planlanıyor. Anja Karliczek'in adı ise Eğitim Bakanı olarak geçiyor. Süddeutsche Zeitung da daha önce yayınlanan bir haberinde bunu yazmıştı. 46 yaşındaki Karliczek, 2013 yılından bu yana Federal Meclis'te yer alıyor.

Şu anki Sağlık Bakanı Hermann Gröhe'nin ise kabinede yer almayacağı bildiriliyor.

CDU'lu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yeniden bir Büyük Koalisyon kurulduğu takdirde, Jens Spahn'ın Sağlık Bakanı olarak görev alacağını doğruladı. Kretschmer, "Spahn kendini pek çok alanda başarabileceğini kanıtladı ve kesinlikle çok iyi bir Sağlık Bakanı olacaktır” dedi.

Almanya'da 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerden bu yana koalisyon görüşmeleri devam ediyor.

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yeniden koalisyon hükümeti kurmasına karar verecek olan yüz binlerce parti üyesine seçim belgelerinin gönderilmesine geçen hafta başlandı. Üyeler 2 Mart'a kadar itibaren koalisyon sözleşmesini oylayabilecek.

Reuters/dpa, BS/MK

© Deutsche Welle Türkçe

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