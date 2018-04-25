Alman basını: Türkiye’den 350 imamın gelmesine onay verildi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamlara yönelik casusluk iddialarına rağmen, Alman hükümetinin geçen yıl Türkiye'den 350 imamın gelmesine onay verdiği belirtildi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, geçen yıl Alman makamlarının 350 imama 180 günlük çalışma vizesi verdiği vurgulandı. Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın bu sürenin dolmasının ardından imamların Almanya'yı terk etmeleri veya iltica başvurusunda bulunmaları ihtimali konusunda bilgisi olmadığına dikkat çekildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, DİTİB'e bağlı 43 imamın İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) camilerinde görev yaptığı belirtildi.

Alman meclisi Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetinin Türkiye'den imam gönderilmesine onay vermesini eleştirdi. Dağdelen, Kölner Stadt-Anzeiger'e yaptığı açıklamada, "hükümetin ya çok saf ya da sorumsuz” olduğunu belirterek, "Diyanet'in daha fazla imam göndermesi, Erdoğan'ın nüfuzunun artması demek” dedi. Alman meclisi Türk-Alman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun başkanlığına seçilen Dağdelen, "Almanya'da adı casusluk skandalına karışmış, Erdoğan'a muhalif olanların sindirilmesi ve farklı düşünenlerin takibata alınmasına katkı sağlayan bir kuruluşun Almanya'daki demokratik tutumun güçlendirilmesine destek vermesini” beklemenin absürt olduğunu söyledi.