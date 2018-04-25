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Alman basını: Türkiye’den 350 imamın gelmesine onay verildi

25.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberinde Alman hükümetinin, geçen yıl DİTİB’e bağlı 350 imama altı aylık çalışma vizesi verdiği belirtildi.

Alman basını: Türkiye’den 350 imamın gelmesine onay verildi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamlara yönelik casusluk iddialarına rağmen, Alman hükümetinin geçen yıl Türkiye'den 350 imamın gelmesine onay verdiği belirtildi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, geçen yıl Alman makamlarının 350 imama 180 günlük çalışma vizesi verdiği vurgulandı. Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın bu sürenin dolmasının ardından imamların Almanya'yı terk etmeleri veya iltica başvurusunda bulunmaları ihtimali konusunda bilgisi olmadığına dikkat çekildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, DİTİB'e bağlı 43 imamın İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) camilerinde görev yaptığı belirtildi.

Alman meclisi Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetinin Türkiye'den imam gönderilmesine onay vermesini eleştirdi. Dağdelen, Kölner Stadt-Anzeiger'e yaptığı açıklamada, "hükümetin ya çok saf ya da sorumsuz” olduğunu belirterek, "Diyanet'in daha fazla imam göndermesi, Erdoğan'ın nüfuzunun artması demek” dedi. Alman meclisi Türk-Alman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun başkanlığına seçilen Dağdelen, "Almanya'da adı casusluk skandalına karışmış, Erdoğan'a muhalif olanların sindirilmesi ve farklı düşünenlerin takibata alınmasına katkı sağlayan bir kuruluşun Almanya'daki demokratik tutumun güçlendirilmesine destek vermesini” beklemenin absürt olduğunu söyledi.

DİTİB'e yönelik casusluk iddiaları

Almanya'da 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan DİTİB'e bağlı imamların çoğunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilmesi ve maaşlarının Türk hükümeti tarafından ödenmesi Almanya'da eleştirilere yol açıyor. DİTİB, Almanya'da Türk hükümetine bağlı bir tutum izlemekle suçlanıyor.

DİTİB'e bağlı camilerde çalışan imamlara yönelik casusluk iddiaları Almanya'da tartışma yaratmıştı. Aralık 2016'da DİTİB'e bağlı olarak çalışan bazı imamların Gülen yanlısı olduğu iddia edilen kişiler hakkındaki bilgileri Ankara'ya gönderdiği öne sürülmüştü. İddialar üzerine Federal Savcılık tarafından 19 kişi hakkında başlatılan soruşturma Aralık 2017'de kapatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında ağır şüpheler bulunmasına rağmen, Almanya'yı terk etmiş olmaları ve adreslerinin bilinmemesi nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı belirtilmişti.

KNA,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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