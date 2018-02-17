Alman basını: Yücel için Erdoğan'la iki gizli görüşme yapıldı

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardında iki gizli diplomatik görüşme etkili oldu. Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) edindiği bilgilere göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen haftalarda biri Roma diğeri İstanbul'da olmak üzere iki kez bir araya geldi.

Şubat ayı başında Papa ile görüşmek için Roma'da bulunan Erdoğan'ın, bu buluşmadan önceki gece Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldiği belirtildi. Roma'da gerçekleşen buluşmada Gabriel'in Almanya-Türkiye ilişkilerindeki gerilime işaret ederek Erdoğan'dan Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Gabriel'in bu görüşmeden bir hafta sonra da Türkiye'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yücel'in serbest bırakılması olasılığına ilişkin detayları görüşmek üzere İstanbul'a gittiği kaydedildi. Gabriel'in, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde imaj kaybı yaşanabileceği yönünde uyarıldığı ancak Bakan'ın yine de görüşmeye gittiği öne sürüldü.